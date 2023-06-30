小馬青少棒／桃園市亞太區奪冠 前進世界賽

中央社／ 台北30日電
2023年美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽，桃園市隊奪冠。（球隊提供）
2023年美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽，桃園市隊奪冠。（球隊提供）

小馬亞太區青少棒賽桃園市隊今天與地主日本隊爭冠，首戰以1比5輸球，加賽靠著投手林珺希先發6.2局失1分、好投壓制，率隊以7比1奪冠，取得世界賽門票。

2023年美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽於26日在日本福島開打，台灣此次由新明國中棒球隊主導，加入仁和、龜山、大園、青溪、光明國中球員組成桃園市聯隊參賽。

桃園市隊預賽接連擊敗中國（2）、香港隊，以分組排名第1晉級決賽，決賽依序擊敗澳洲、菲律賓、日本隊，小馬青少棒決賽採雙敗淘汰賽制，今天冠軍戰桃園市隊再與地主日本隊交手，首戰以1比5吞敗。

桃園、日本加賽決勝，桃園市隊1局上全永樂安打先上壘，蔡辰瀧、林珺希接連安打拿下2分，2局上靠著保送、短打推進、對手失誤，蔡辰瀧敲二壘安打、林珺希、劉桓宇都有安打，一口氣攻下5分、奠定勝基。

桃園市隊先發投手林珺希2局下稍微有狀況，先投出保送、隊友失誤、再因為暴投、 滾地球失掉1分，林珺希及時回穩沒有多掉分數，投到7局2人出局後因為用球數限制退場，曾睿豪登板接手，飆出再見三振，替球隊守住勝利。

林珺希先發6.2局被敲出3支安打，僅失1分、展現壓制力，是球隊奪冠功臣。

桃園市隊取得亞太區代表權，將前進美國參加小馬世界青少棒賽，比賽預計8月11日在美國賓州舉辦。

桃園市隊此次由總教練江奎寬領軍，順利拿下冠軍，前進世界賽盼力拚連霸，江奎寬感謝領隊張滄彬帶領，也感謝桃園棒委會主委楊家俍、桃園市三級棒球教練共同努力，以及桃園市政府教育局全力支持，才能有好的結果。

棒球 青少棒錦標賽

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