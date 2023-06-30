中職／戴培峰入選亞運盼磨練 期待再跟古林睿煬當隊友

中央社／ 新北30日電
杭州亞運棒球隊名單30日出爐，中華職棒富邦悍將隊共有2名球員入選，其中一人為捕手戴培峰，他表示，很開心能有機會磨練自己，期待學到不同經驗。（富邦悍將提供）
杭州亞運棒球隊名單30日出爐，中華職棒富邦悍將隊共有2名球員入選，其中一人為捕手戴培峰，他表示，很開心能有機會磨練自己，期待學到不同經驗。（富邦悍將提供）

杭州亞運棒球隊名單今天出爐，中職富邦悍將共有2名球員入選，悍將教頭丘昌榮承認對戰力一定有影響，不過戴培峰則說，有不同機會磨練自己，還可以再跟古林睿煬同隊很期待。

悍將捕手戴培峰、外野手申皓瑋入選亞運，將在9月至10月間缺陣近1個月，悍將總教練丘昌榮今天受訪時說：「當然對戰力會有影響，這也是兩難，因為列管（申皓瑋）一定要去，培峰也有兵役問題要解決，這是很難的問題，我想各隊都會有這樣的狀況。」

戴培峰去打亞運期間，丘昌榮指出，希望腰傷的張進德已經可以歸隊，張進德預計7月5日去醫院複檢，沒有問題就可去二軍打復健賽，丘昌榮說：「希望9月可以歸隊。」至於外野手的缺，丘昌榮則比較不擔心：「外野有比較多選項。」

戴培峰則表示，今天是隊友告知才知道自己入選亞運，「滿開心的，感謝願意給我這個機會磨練自己，可以學到不同經驗，很期待。」戴培峰也很高興可以有機會再跟平鎮高中時期的投手搭檔古林睿煬再當隊友，「雖然明星賽就有機會，但畢竟不是正式比賽。」

旅美捕手林家正也入選亞運台灣隊，戴培峰透露期待能挖寶，「休賽季期間遇過家正學長幾次，這次去亞運可以長時間與學長交流。」

首次打成棒級國際賽，戴培峰說：「只有在學生時期打過國際賽，不知道成棒國家隊有什麼不一樣，但會把自己準備好，畢竟是國家隊比賽，要以贏球為目標，不是只是學習。」

杭州亞運棒球 戴培峰 丘昌榮

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