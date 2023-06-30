中職／慶功完自發收拾垃圾 陳傑憲：工作人員很辛苦
中職統一獅隊昨天奪下季冠軍，賽後開心慶功後，球員不忘自己收拾瓶罐，引起熱議。隊長陳傑憲今天表示，因為昨天打到很晚，工作人員很辛苦，希望大家都可以早點休息。
獅隊昨天順利拋下季冠軍彩帶，賽後開心地噴啤酒慶功，不過慶功結束後，陳傑憲發起一起收拾啤酒罐、香檳罐，自發舉動獲得球迷讚賞。對此，獅隊總教練林岳平今天說：「我有看到，確實是一個很好的舉動，因為場地是大家的，垃圾大家去整理、恢復，這是應該的。」
陳傑憲表示，昨天慶祝完之後，看到酒瓶落在地上，「想說量也沒有很多，就讓大家一起檢，大家也都很配合，一起把垃圾收一收，因為工作人員很辛苦，昨天又是平日、打到很晚，而且隔天還有比賽，趕快用一用，讓大家可以好好休息」。
獅隊洋將也一起幫忙收拾，陳傑憲笑說：「不管是洋投、老將，我們球隊沒有分年齡，一直保持好的氣氛，也是打出好成績的關鍵。」
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