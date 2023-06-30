中職／慶功完自發收拾垃圾 陳傑憲：工作人員很辛苦

中央社／ 新北30日電
中華職棒統一獅隊，「外野3鬼」蘇智傑（左起）、陳傑憲與林安可。 中央社
中華職棒統一獅隊，「外野3鬼」蘇智傑（左起）、陳傑憲與林安可。 中央社

中職統一獅隊昨天奪下季冠軍，賽後開心慶功後，球員不忘自己收拾瓶罐，引起熱議。隊長陳傑憲今天表示，因為昨天打到很晚，工作人員很辛苦，希望大家都可以早點休息。

獅隊昨天順利拋下季冠軍彩帶，賽後開心地噴啤酒慶功，不過慶功結束後，陳傑憲發起一起收拾啤酒罐、香檳罐，自發舉動獲得球迷讚賞。對此，獅隊總教練林岳平今天說：「我有看到，確實是一個很好的舉動，因為場地是大家的，垃圾大家去整理、恢復，這是應該的。」

陳傑憲表示，昨天慶祝完之後，看到酒瓶落在地上，「想說量也沒有很多，就讓大家一起檢，大家也都很配合，一起把垃圾收一收，因為工作人員很辛苦，昨天又是平日、打到很晚，而且隔天還有比賽，趕快用一用，讓大家可以好好休息」。

獅隊洋將也一起幫忙收拾，陳傑憲笑說：「不管是洋投、老將，我們球隊沒有分年齡，一直保持好的氣氛，也是打出好成績的關鍵。」

陳傑憲 林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／下半季墊底到上半季冠軍 獅隊寫第4例化腐朽為神奇

中職／6月MVP衝線 勝騎士無懸念、打者也有雙獅有機會

中職／雙「傑」攻守穩住封王路 蘇智傑：豁出去了

中職／陳傑憲爆料林益全搞笑 要為獅隊後輩製造娛樂

相關新聞

棒球／杭州亞運名單全亮牌 MVP林立在內有8位中職球員

中華民國棒球協會今天正式公布參加杭州亞洲運動會棒球項目的中華代表隊24人名單，共納入17位職棒、7位業餘選手，剛亮牌的8...

中職／悍將2位主戰力助陣亞運 丘總坦言「兩難」

杭州亞運棒球項目今天公布24人名單，富邦悍將隊共2人助陣，人數僅次於冠軍統一獅隊，總教練丘昌榮坦言戰力會有影響，但確實兩...

中職／3獅添人生閱歷是好事 餅總鼓掌歡迎：亞運奪金！

杭州亞運中華隊24人名單今天全數亮牌，中職5隊都有選手參與，統一獅隊的3人最多，總教練林岳平認為是好事，雖對戰力有影響，...

中職／參戰亞運爭個人獎吃虧？林安可有可愛直白的反應

杭州亞運棒球項目中華隊24人名單今天出爐，現居中職全壘打王的林安可入列，這也意味將在下半季脫離戰線至少3周，屆時若對個人...

中職／高喊「家嘉姐」的訪問沒茫 林益全封王之際不想談個人

統一獅隊昨天喜迎上半季冠軍，林益全在過去的主場、如今的客場享受橘色的彩帶海，昨天賽後高喊「家嘉姐」閃瞎眾人，外界直覺他已...

中職／富藍戈出賽效益怎麼看？丘總：球隊在攻擊方面…

富邦悍將隊上半季使用4洋投，打到現在剩3人，新外援的補強能否趕上下半季開打？總教練丘昌榮坦言：「來不及」，對於富藍戈近3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦