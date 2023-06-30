小馬青棒／穀保家商劉俊緯2轟 游擊守備更穩是選秀首輪熱門

穀保家商游擊手劉俊緯今天在小馬亞太區青棒賽冠軍戰開轟，率隊奪冠，此次共敲2轟表現亮眼；劉俊緯是今年選秀首輪熱門，從去年U18世界盃錯誤中學習，高自我要求讓他更進步。

2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽冠軍戰今天舉行，穀保家商與地主日本交手，穀保陣中好手劉俊緯表現佳，1局上敲出安打、跑回球隊第一分，4局上高飛犧牲打帶有打點，5局上敲出2分砲，7局上敲出個人單場第3支安打。

劉俊緯此次預賽也有開轟，總計敲出2發全壘打，總教練周宗志表示，劉俊緯此次不僅長打發揮不錯，整體的打擊率、上壘率也很高，高三這1年擊球力道、揮棒速度提升很多，也與他平時加強重量訓練有蠻大的關係。

劉俊緯被評價為此屆高中生最佳游擊手，也是選秀首輪熱門，周宗志透露，去年打U18世界盃棒球賽時，劉俊緯對日本隊預賽發生失誤，高張力比賽中失誤經驗，讓他回台後守備心態轉變很多。

周宗志解釋，以往處理滾地球，劉俊緯可能接到球正常3步內穩穩傳出，但近一年他不斷要求自己，縮短處理球的速度，最快接到球1步就要傳出手，減少不必要的踮步。

周宗志表示，劉俊緯的自我要求高，守備、腳步這種細節，平常如果不做，遇到速度快的打者，處理球的失誤機率就會變高，劉俊緯知道自己的不足和該加強的地方，這一年來守備的穩定性進步很多。

周宗志稱讚劉俊緯的成長有目共睹，也提到面對中職選秀，劉俊緯可能稍微有壓力，但沒有對他造成太大的影響，他努力把本分做好，此次比賽也有好的表現。

穀保拿下小馬亞太區青棒賽冠軍，取得前進小馬世界青棒賽門票，代表隊預計7月2日晚間回到台灣，暫定7月25日飛往美國參加世界賽。