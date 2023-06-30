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中職／新莊戰因雨延賽 餅總說明臨時換先發原因
中職今天原定在新莊球場的賽事因雨延賽，上半季賽程也因此多1天。昨晚獅隊臨時換今天先發投手為古林睿煬，教頭林岳平說明，本來是要為了搶勝，但昨天已封王就讓羅昂休息。
統一獅隊昨天晚上擊敗富邦悍將，順利拋下橘色彩帶，奪下隊史第16座季冠軍，也搶下今年季後賽門票。獅隊今天與悍將本來今天要繼續在新莊棒球場交手，不過中職聯盟公告，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將移至7月3日（星期一）18時35分在原場地新莊棒球場進行補賽。
獅隊本來今天預計派出洋投羅昂先發，不過昨晚臨時改成古林睿煬，但今天因延賽也沒辦法登板。獅隊總教練林岳平今天說明，本來要是昨天沒有封王的話，要為今天賽事做準備，才會先暫定羅昂先發，不然本來今天就是輪到古林睿煬輪值，「既然昨天拿下勝利，所以就讓羅昂休息，昨天賽後臨時換了先發投手。」
原本中職上半季賽事只進行到7月2日，下星期預留的補賽週完全沒有賽事，不過如今要多延1天；上半季結束後，將於7月12日進行新人選拔會，下半季則在7月14日開打。
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