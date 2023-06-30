中職／高喊「家嘉姐」的訪問沒茫 林益全封王之際不想談個人

統一獅隊昨天喜迎上半季冠軍，林益全在過去的主場、如今的客場享受橘色的彩帶海，昨天賽後高喊「家嘉姐」閃瞎眾人，外界直覺他已經喝茫，林益全解答完全沒喝，「我不是答非所問啦！只是覺得現在不是講個人的時間。」

林益全昨天在封王採訪上所面對的第一個提問是，今年加入獅隊的心境，他全程用台語回應：「大家好，我是統一獅林益全，今天贏球大家都很開心，我也很開心！」第二個提問則是關於他的2000安追逐，而他回應：「接下來目標不用講，就是總冠軍，家嘉姐～讓你久等了，等了七年。」

完全走自己style的應答，讓球迷都覺得他已經喝茫，林益全今天連忙澄清：「我沒有喝啊！」他解釋，自己不但沒茫，反倒是非常清醒地把重點拉回來，「昨天是我們上半季奪冠封王的日子，我很開心在當下，所以才會把問題拉回來，上半季冠軍拿到了，我們再來要總冠軍。」

當下高喊「家嘉姐」，林益全貼心說：「因為一路幫助我、陪著我征戰，照顧小孩、照顧家庭，我等了七年，她也等了七年，畢竟她也是希望我們每年的努力都可以常常有團隊、個人的好成績可以回報。」至於平常喊老婆是不是喊「家嘉姐」？林益全笑說：「當然不是」。