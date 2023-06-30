中職／參戰亞運爭個人獎吃虧？林安可有可愛直白的反應

杭州亞運棒球項目中華隊24人名單今天出爐，現居中職全壘打王的林安可入列，這也意味將在下半季脫離戰線至少3周，屆時若對個人獎項爭取造成影響，林安可說：「那也沒辦法。」

中華隊名單共納入17位職棒選手，其中8人來自中職，剛奪下上半季冠軍的獅隊出3人最多，林安可對於上榜直言意外，「沒想到自己會入選」。對於參戰心情，他表示，不用特別去想是大比賽，就是做好自己就好。

林安可目前以12轟居全壘打王，而今天所公布的備戰時程中提到，職業球員預計9月11日開始陸續向中華隊報到，並在9月24日赴中國杭州進行集訓以及適應場地、氣候，備戰10月1日開始的正式賽，至少將缺席3周到1個月的中職賽事。

被問到屆時的全壘打王競爭，恐將比別人少打將近1個月，林安可說：「那也沒辦法」，是否只能想辦法在那之前多存幾支？他苦笑說：「也只能這樣。」即將結束訪問之際，又忍不住好奇詢問：「亞運會到1個月喔？那麼刺激喔？」