中職／富藍戈出賽效益怎麼看？丘總：球隊在攻擊方面…

富邦悍將隊上半季使用4洋投，打到現在剩3人，新外援的補強能否趕上下半季開打？總教練丘昌榮坦言：「來不及」，對於富藍戈近3周都只出賽1場，丘總無奈說：「我也希望能夠…」。

悍將隊今天原要在新莊棒球場進行與統一獅隊的賽事，但因雨延到下周一，兩軍成為目前賽程上最晚結束上半季的球隊，這場也是補賽周目前唯一賽事，久違與7月14日開打的下半季之間有段不小空檔，連丘昌榮都回憶，「好像我遇過最久的一次。」

悍將隊今年外籍戰力部署4位洋投，艾普勒已經主動離隊，剩下2位先發投手肯特、安得勝，以及後援投手富藍戈。

悍將隊把一名外籍戰力部署在勝利組牛棚，但在球季後半勝場有限的情況下，富藍戈的出賽機率顯然不符效益，已經連續3周都只登板1場，本周尚未出賽。丘昌榮對此也頗無奈，「球隊在攻擊部分（比較不足），我也希望能夠…。」

今天下午教練團也在看新洋投影片，鎖定先發投手、左右投不限，丘總表示，距離下半季剩10幾天，加上辦簽證等流程，基本上趕不上下半季開打。