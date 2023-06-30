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小馬青棒／穀保亞太區奪冠前進世界賽 黃少詮未來性佳

中央社／ 台北30日電
穀保小馬青棒賽亞太區奪冠，前進世界賽。 穀保家商棒球隊棒球隊臉書
穀保小馬青棒賽亞太區奪冠，前進世界賽。 穀保家商棒球隊棒球隊臉書

小馬亞太區青棒賽新北市穀保家商今天與日本隊爭冠，張鐿騰、劉俊緯、朱靖恩都開轟，黃少詮後援穩守，以17比6拿勝、取得世界賽門票。黃少詮後援好投，教頭看好未來性。

2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽於26日在日本福島開打，台灣此次由新北市穀保家商青棒隊代表參賽，由總教練周宗志領軍。

穀保此次3度與地主日本隊交手，預賽首戰以4比2拿勝，決賽則以12比2大比分差拿勝，今天冠軍戰再與日本隊交手。

穀保1局上劉俊緯率先敲出安打，靠犧牲觸擊、安打跑回第一分，張鐿騰敲出2分砲，再靠著安打、保送、接連暴投跑回分數，1局上打完取得5比0領先。

穀保先發投手江沁恩投到2局下有狀況，換上黃少詮接手後援，日本隊一度將比數追至4比5，但黃少詮及時回穩、沒有多掉分數。

穀保4局上再起攻勢，靠著保送、觸擊、野手選擇、劉俊緯高飛犧牲打送回第6分，再靠接連安打搶分，張鐿騰敲二壘打幫助球隊多添保險分，4局上打完取得10比4領先。

穀保5局上先靠安打拿1分，劉俊緯敲出2分砲，6局上朱靖恩也敲2分砲，7局上再拿2分保險分，日本隊僅在4局下再得2分，穀保順利奪冠。

周宗志表示，首場因為對日本還不熟悉，打過1場、再觀察日本與菲律賓比賽後，幾乎所有投手都看過一遍，日本隊的投手控球不錯、變化球準準地，但球速不是特別快，後面2次再交手，攻擊上也有比較明確的策略。

今天投手黃少詮後援穩守、表現亮眼，周宗志說，黃少詮是蠻有未來性的投手，身高超過190公分，最快球速有測過147公里，均速落在143、144公里左右，之前打鋁棒組、暑假升上高三後要打木棒組比賽不會有太大問題。

周宗志表示，黃少詮高二進步最多的地方是變化球控球能力提升，現階段來說，希望速度、變化球控制能力都能再往上，也期待培養朝旅外目標前進。

穀保家商 球速

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