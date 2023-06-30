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中職／3獅添人生閱歷是好事 餅總鼓掌歡迎：亞運奪金！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
杭州亞運中華隊24人名單今天全數亮牌，中職5隊都有選手參與，統一獅隊的3人最多。記者陳宛晶／攝影
杭州亞運中華隊24人名單今天全數亮牌，中職5隊都有選手參與，統一獅隊的3人最多。記者陳宛晶／攝影

杭州亞運中華隊24人名單今天全數亮牌，中職5隊都有選手參與，統一獅隊的3人最多，總教練林岳平認為是好事，雖對戰力有影響，但認為選手增加人生閱歷是好事。3人應媒體要求走出休息室合照時，餅總一看陣容就get到，鼓掌歡迎：「亞運奪金！」

棒協原訂於28日公布中職參賽名單，但礙於當時上半季冠軍激戰中，延後到今天公布，而8人名單分別是中信兄弟隊鄭浩均、味全龍隊林凱威、富邦悍將隊戴培峰、申皓瑋、統一獅隊林子豪、林安可、古林睿煬、樂天桃猿隊林立，獅隊的3人最多，悍將2人居次，另外3隊都是1人。

新科季冠軍出3人，餅總坦言一開始名單中沒有林子豪，雖在下半季將有至少3周缺少3名主戰力，「我認為很好，雖然對我下半季戰力有影響，但這是選手在另一個階段面對不一樣的生涯、人生，都是經歷，我們會盡快在上半季結束那段時間去找出備案。」

先發投手古林睿煬缺陣的影響，是否會大於兩位野手？林岳平回應：「沒關係啦！下半季還是用4洋投去輪值，林子崴可能就比較吃重。」

林岳平指出，獅隊可不可以找出第4個本土先發投手，這段時間就是一個契機，「目前還看不出端倪，利用上半季打完時間和二軍溝通，往這方向去佈局。」他點名19歲左投林詔恩可能會是人選，不需要他連續3周扛起輪值一席，「短期三周內，看可不可以頂下一、兩場。」

林岳平 統一獅 古林睿煬

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