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中職／悍將2位主戰力助陣亞運 丘總坦言「兩難」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
戴培峰(左)、申皓瑋兩名富邦悍將球員入選亞運中華隊。 報系資料照
戴培峰(左)、申皓瑋兩名富邦悍將球員入選亞運中華隊。 報系資料照

杭州亞運棒球項目今天公布24人名單，富邦悍將隊共2人助陣，人數僅次於冠軍統一獅隊，總教練丘昌榮坦言戰力會有影響，但確實兩難，「列管就是一定要去，我想各隊都有這樣的狀況。」

悍將隊入選的2人為捕手戴培峰、外野手申皓瑋，都是主戰力，丘昌榮表示，「當然對戰力會有影響，但這也是兩難，國家徵召，列管就是一定要去，培峰是有兵役問題，我想各隊都有這樣的狀況。」

悍將隊捕手戰力空缺，除了要仰賴姚冠瑋、蕭憶銘外，張進德將在7月5日去醫院檢查，若無問題，將會先在二軍出賽，應可在戴培峰離隊時補上捕手戰力；至於申皓瑋的戰力空缺，丘總表示，「外野有比較多選項。」

投手江少慶前一次登板為23日，只投1局、21球就因右肘肌肉緊繃退場，目前診斷為肌肉發炎，下禮拜會再去高醫檢查，目前只能做體能訓練、暫停投球。能否趕上下半季開打？丘總坦言目前說不準。

丘昌榮 申皓瑋 戴培峰

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