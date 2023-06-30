中職／龍隊公布下半季主題日 推「吉拿棒」搖頭公仔
味全龍隊今天公布下半季七大主題活動，包含重現三連霸球衣的「美好食光復古日」、別具意義的徐總紀念日「Forever85」、日本不二家跨界合作「龍粉知己女孩日」，以及首度於中職登場的超人氣動漫「咒術迴戰」等強打主題。
球團表示，下半季主場售票將於7月5、6日分別開放季票與狂龍軍主卡會員優先購票，7月7日全面開賣，此外周間買一送一優惠也將持續推出，提供球迷平日更超值的購票選擇。
龍隊下半季首場主題日為7月15、16日的「美好食光復古日」，三連霸球衣經典重現，全員齊換經典戰袍，賽前則有傳奇球星簽名會、並由金曲藝人帶來美好食光復古演唱，進場還能獲得限量復古球衣造型提袋。
8月5、6日登場的「交通安全親子日」是由龍隊與臺北市交通局攜手合作，為親子球迷打造寓教於樂的交通安全主題派對，並於周末兩天推出救援小英雄波力見面會，以及白爛貓主題限定球衣及聯名商品。
8月18及25日接連兩周「搖頭公仔之夜」嗨翻球場，今年首度規畫雙人組合公仔，分別是8月18日吉力吉撈．鞏冠以及8月25日拿莫．伊漾搖頭公仔，滿足球迷一次把「吉拿棒」帶回家的心願。緊接8/26迎來意義深遠的「Forever85」主題日。
徐生明是中華職棒首位獲得3連霸的總教練，更是味全龍隊史上、首度永久退休球衣背號的傳奇，龍隊全員將於當天穿上85號球衣，與全場球迷共同紀念永恆的徐總精神。
8月27日「龍獅棒籃主題日」天母登場，龍隊與PLG職籃新竹攻城獅再度聯手，期盼透過棒籃合作，提升職業運動觀賽風氣，當日攻城獅球員也將蒞臨天母球場舉辦見面會，邀請龍迷、獅迷進場同樂。
每年一度專屬女孩們的粉紅棒球約會，9月16、17日「龍粉知己女孩日」今年不僅將有第三代的女孩主題球衣，更特別與日本知名品牌不二家跨界合作，超Q的Peko醬為主題日帶來無限甜蜜滋味。而日本超人氣動漫「咒術迴戰」將於10月8、9日季末壓軸推出。
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