快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

棒球／杭州亞運名單全亮牌 8位中職選手、獅隊3人最多

中職／龍隊公布下半季主題日 推「吉拿棒」搖頭公仔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊公布下半季主題日，8月18及25日分別推出吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾搖頭公仔，滿足球迷一次把「吉拿棒」帶回家的心願。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布下半季主題日，8月18及25日分別推出吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾搖頭公仔，滿足球迷一次把「吉拿棒」帶回家的心願。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天公布下半季七大主題活動，包含重現三連霸球衣的「美好食光復古日」、別具意義的徐總紀念日「Forever85」、日本不二家跨界合作「龍粉知己女孩日」，以及首度於中職登場的超人氣動漫「咒術迴戰」等強打主題。

球團表示，下半季主場售票將於7月5、6日分別開放季票與狂龍軍主卡會員優先購票，7月7日全面開賣，此外周間買一送一優惠也將持續推出，提供球迷平日更超值的購票選擇。

龍隊下半季首場主題日為7月15、16日的「美好食光復古日」，三連霸球衣經典重現，全員齊換經典戰袍，賽前則有傳奇球星簽名會、並由金曲藝人帶來美好食光復古演唱，進場還能獲得限量復古球衣造型提袋。

8月5、6日登場的「交通安全親子日」是由龍隊與臺北市交通局攜手合作，為親子球迷打造寓教於樂的交通安全主題派對，並於周末兩天推出救援小英雄波力見面會，以及白爛貓主題限定球衣及聯名商品。

8月18及25日接連兩周「搖頭公仔之夜」嗨翻球場，今年首度規畫雙人組合公仔，分別是8月18日吉力吉撈．鞏冠以及8月25日拿莫．伊漾搖頭公仔，滿足球迷一次把「吉拿棒」帶回家的心願。緊接8/26迎來意義深遠的「Forever85」主題日。

徐生明是中華職棒首位獲得3連霸的總教練，更是味全龍隊史上、首度永久退休球衣背號的傳奇，龍隊全員將於當天穿上85號球衣，與全場球迷共同紀念永恆的徐總精神。

8月27日「龍獅棒籃主題日」天母登場，龍隊與PLG職籃新竹攻城獅再度聯手，期盼透過棒籃合作，提升職業運動觀賽風氣，當日攻城獅球員也將蒞臨天母球場舉辦見面會，邀請龍迷、獅迷進場同樂。

每年一度專屬女孩們的粉紅棒球約會，9月16、17日「龍粉知己女孩日」今年不僅將有第三代的女孩主題球衣，更特別與日本知名品牌不二家跨界合作，超Q的Peko醬為主題日帶來無限甜蜜滋味。而日本超人氣動漫「咒術迴戰」將於10月8、9日季末壓軸推出。

味全龍隊公布下半季主題日。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布下半季主題日。圖／味全龍隊提供

味全龍 攻城獅 吉力吉撈

延伸閱讀

棒球／杭州亞運名單全亮牌 8位中職選手、獅隊3人最多

中職／兄弟公布下半季售票 美少女戰士主題日壓軸

中職／關鍵雙安保龍隊生機 吉力吉撈免跳高難度舞蹈

中職／吉力吉撈4打點造就龍象互咬 獅坐擁最佳劇本

相關新聞

棒球／杭州亞運名單全亮牌 MVP林立在內有8位中職球員

中華民國棒球協會今天正式公布參加杭州亞洲運動會棒球項目的中華代表隊24人名單，共納入17位職棒、7位業餘選手，剛亮牌的8...

中職／統一獅球員離場前不忘幫忙撿瓶罐 獲球迷大讚

統一獅昨天（29日）作客新莊球場，擊敗富邦悍將，奪下今年上半季冠軍。賽後球員噴香檳和啤酒慶祝封王，活動結束後，統一獅球員撿拾草地上瓶罐的畫面被捕捉，獲許多球迷讚美。 獅隊昨天奪冠後，在新莊球場外

中職／下半季墊底到上半季冠軍 獅隊寫第4例化腐朽為神奇

統一獅隊在封王最後一段路上歷經波折，最終仍在昨天於新莊棒球場拋下橘色彩帶，取得上半季冠軍、「保底」季後賽，從去年下半季墊...

中職／龍隊公布下半季主題日 推「吉拿棒」搖頭公仔

味全龍隊今天公布下半季七大主題活動，包含重現三連霸球衣的「美好食光復古日」、別具意義的徐總紀念日「Forever85」、...

中職／兄弟公布下半季售票 美少女戰士主題日壓軸

中信兄弟隊今天公布下半季主場售票資訊，主場賽事將於7月14日開戰，主題日由7月22、23日涼水季「Poki棒棒冰 Aqu...

日職／真薪水小偷！ 火腿釋出2年來都沒上過一軍的洋投甘特

火腿隊今宣布釋出洋投甘特（John Gant）和梅尼茲（Conner Menez），甘特去年拿到2.4億日圓合約竟一場未投，今年以5000萬日圓續約，同樣沒在一軍出賽過。 甘特有6年大聯盟資歷，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦