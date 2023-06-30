棒球／杭州亞運名單全亮牌 MVP林立在內有8位中職球員

中華民國棒球協會今天正式公布參加杭州亞洲運動會棒球項目的中華代表隊24人名單，共納入17位職棒、7位業餘選手，剛亮牌的8人中職名單，以統一獅隊3人最多。

本屆中華代表隊組成，由教練團參照今年全國甲組成棒春季聯賽成績，遴選出培訓隊成員參加集訓後，為強化代表隊實力，教練團再提出被列管職業球員名單，並經由選訓小組討論同意後向各隊發出邀請參賽通知，最後經協商決定最後參賽名單。

先前已公布9人旅外名單，今天確定8位中職選手，分別是中信兄弟隊鄭浩均、味全龍隊林凱威、富邦悍將隊戴培峰、申皓瑋、統一獅隊林子豪、林安可、古林睿煬、樂天桃猿隊林立。

中華棒協感謝本屆賽事邀請職業選手參賽時，美國職棒、日本職棒以及國內中華職棒各隊都盡全力協助協會組隊，讓過程順利圓滿，也再次表達感謝之意。

目前中華培訓隊正在美國北卡羅萊納州與NCAA明星隊進行海外訓練賽，返國後預計在7月25日進行第2階段集訓，職業球員預計9月11日開始陸續向中華隊報到，並在9月24日赴中國杭州進行集訓以及適應場地、氣候，備戰10月1日開始的正式賽。