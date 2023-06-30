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日職／真薪水小偷！ 火腿釋出2年來都沒上過一軍的洋投甘特

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿洋將甘特被釋出。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特
火腿洋將甘特被釋出。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

火腿隊今宣布釋出洋投甘特（John Gant）和梅尼茲（Conner Menez），甘特去年拿到2.4億日圓合約竟一場未投，今年以5000萬日圓續約，同樣沒在一軍出賽過。

甘特有6年大聯盟資歷，生涯累積24勝26敗、28中繼及3救援，防禦率3.89。甘特2021年確定和火腿簽約，監督新庄剛志當時還興奮表示，「他真的要來我們球隊？很強的投手！」

沒想到甘特來到日本第一年就遭遇右手肘韌帶傷勢，完全沒有出賽紀錄。今年火腿將他簽回，他在二軍只出賽3場，總計主投9.2局送出11次三振、15次保送，防禦率高達6.52，一軍同樣完全沒出賽。

另一位被釋出的洋投梅內斯，本季在一軍出賽12場，其中4場先發，總共投25.2局，防禦率3.16。大部分日本網友都非常感謝梅內斯的貢獻，並直言不知道甘特做過什麼事。

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