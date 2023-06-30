快訊

侯團隊升格內部先磨合 金溥聰對朱立倫有意見都直說？

免關機5分鐘比安卓安全？iPhone「專屬隱藏版功能」 一開完全阻駭客入侵

「賴清德欠社會一個道歉」侯友宜再批綠營餵藥案造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／下半季墊底到上半季冠軍 獅隊寫第4例化腐朽為神奇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊昨天客場擊敗富邦悍將隊，奪下中職上半季冠軍，同時也是隊史第16座季冠軍。 記者陳正興／攝影
統一獅隊昨天客場擊敗富邦悍將隊，奪下中職上半季冠軍，同時也是隊史第16座季冠軍。 記者陳正興／攝影

統一獅隊在封王最後一段路上歷經波折，最終仍在昨天於新莊棒球場拋下橘色彩帶，取得上半季冠軍、「保底」季後賽，從去年下半季墊底到今年上半季冠軍，寫下中職史上僅第4次的大翻身。

翻開歷年排名，能在前一年下半季居爐主卻在隔年上半季就奪冠的球隊，先前只有3例，分別是1992年兄弟象隊、2005年誠泰Cobras隊、2013年義大犀牛隊。此外，還有一例類似狀況，1999年為單一賽季，該年墊底為興農牛隊，隔年取得上半季冠軍。

2013年犀牛的大翻身有特殊時空背景，2012年仍為興農牛隊，當時為邁入連續第2年的全本土政策，整年未用外籍戰力，戰績和票房全面崩盤，季後求售轉手成為義大犀牛隊，重新引進外籍戰力，隨即在2013年躍居上半季冠軍。

若看同一年內的翻身案例，上半季墊底變身下半季冠軍發生過5次，分別是1997年味全龍、2000年統一獅、2009年兄弟象、2014年中信兄弟、2016義大犀牛。

獅隊去年飽受傷兵所苦，3鬼只剩陳傑憲獨撐，林安可、蘇智傑都長期脫離戰線，洋投羅昂、布雷克也掛傷，上半季還能咬在爭冠行列，下半季戰績大暴跌，只打下17勝42敗1和、勝率2成88作收。

獅隊今年季前不被看好，卻畫出一條開低走高的曲線，迎回完整體陣容後，狀況開始起飛，3鬼、3老、4洋都陸續挺身而出貢獻戰力，展現5隊最均衡的投打守戰力。

義大犀牛 統一獅 陳傑憲

延伸閱讀

中職／勝騎士就是穩 猛獅隊史第16座季冠軍入袋

中職／郭阜林首升一軍就是關鍵戰先發 林安可板凳待命

中職／彩帶顏色變了…胡金龍多陳鏞基相伴 爭冠平常心

中職／獅又在牛棚失足 兄弟逆轉續命爭季冠軍還沒絕望

相關新聞

中職／下半季墊底到上半季冠軍 獅隊寫史上第4例化腐朽為神奇

統一獅隊在封王最後一段路上歷經波折，最終仍在昨天於新莊棒球場拋下橘色彩帶，取得上半季冠軍、「保底」季後賽，從去年下半季墊...

中職／6月MVP衝線 勝騎士無懸念、打者也有雙獅有機會

統一獅隊昨天在新莊棒球場拋下橘色彩帶，將隊史第16座季冠軍收進口袋，今天是6月最後一天賽事，單月MVP的角逐也進入衝線階...

棒球／陽岱鋼獨聯本季第6轟出爐 林子偉單場選2保送

效力美國獨立聯盟高點搖椅隊台灣好手陽岱鋼維持好手感，今天與加斯托尼亞蜂蜜獵人隊交手，首局敲出2分砲、本季第6轟出爐；長島...

U12世界盃／7月28日台南開打 中華隊拚冠軍留台灣

U12世界盃少棒賽中華隊昨正式成軍，今起移師花蓮展開集訓，瞄準7月28日起在台南亞太國際棒球中心舉行的10天賽事，總教練...

中職／統一獅奪隊史第16座季冠軍 餅總帶兵4年內第3座

昨晚新莊棒球場拋出橘色彩帶，統一獅隊以七比三擊敗富邦悍將隊，自力將魔術數字歸零，奪得中職卅四年上半季冠軍，熱情獅迷湧入見...

中職／陳鏞基過去兩年打不好原因 胡金龍：因為我出國

胡金龍加入統一獅隊後，再次與國際賽戰友陳鏞基重新合體「金鏞連線」，今年兩人好表現幫助球隊奪得上半季冠軍，陳鏞基向球迷道歉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦