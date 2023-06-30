中職／下半季墊底到上半季冠軍 獅隊寫第4例化腐朽為神奇

統一獅隊在封王最後一段路上歷經波折，最終仍在昨天於新莊棒球場拋下橘色彩帶，取得上半季冠軍、「保底」季後賽，從去年下半季墊底到今年上半季冠軍，寫下中職史上僅第4次的大翻身。

翻開歷年排名，能在前一年下半季居爐主卻在隔年上半季就奪冠的球隊，先前只有3例，分別是1992年兄弟象隊、2005年誠泰Cobras隊、2013年義大犀牛隊。此外，還有一例類似狀況，1999年為單一賽季，該年墊底為興農牛隊，隔年取得上半季冠軍。

2013年犀牛的大翻身有特殊時空背景，2012年仍為興農牛隊，當時為邁入連續第2年的全本土政策，整年未用外籍戰力，戰績和票房全面崩盤，季後求售轉手成為義大犀牛隊，重新引進外籍戰力，隨即在2013年躍居上半季冠軍。

若看同一年內的翻身案例，上半季墊底變身下半季冠軍發生過5次，分別是1997年味全龍、2000年統一獅、2009年兄弟象、2014年中信兄弟、2016義大犀牛。

獅隊去年飽受傷兵所苦，3鬼只剩陳傑憲獨撐，林安可、蘇智傑都長期脫離戰線，洋投羅昂、布雷克也掛傷，上半季還能咬在爭冠行列，下半季戰績大暴跌，只打下17勝42敗1和、勝率2成88作收。

獅隊今年季前不被看好，卻畫出一條開低走高的曲線，迎回完整體陣容後，狀況開始起飛，3鬼、3老、4洋都陸續挺身而出貢獻戰力，展現5隊最均衡的投打守戰力。