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棒球／陽岱鋼獨聯本季第6轟出爐 林子偉單場選2保送

中央社／ 台北30日電
陽岱鋼本季第6轟出爐。 截圖自High Point Rockers臉書
陽岱鋼本季第6轟出爐。 截圖自High Point Rockers臉書

效力美國獨立聯盟高點搖椅隊台灣好手陽岱鋼維持好手感，今天與加斯托尼亞蜂蜜獵人隊交手，首局敲出2分砲、本季第6轟出爐；長島鴨隊林子偉今天沒有敲安，但選到2次四壞保送。

陽岱鋼本季效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers），今天與加斯托尼亞蜂蜜獵人隊（Gastonia Honey Hunters）交手，陽岱鋼先發扛4棒、守左外野。

高點搖椅隊首局有攻勢，靠著安打，2人出局後陽岱鋼開轟，2分砲幫助球隊取得領先，這發全壘打也是陽岱鋼本季第6轟。

陽岱鋼2局上、4局上都吞下三振，6局上敲出一壘方向安打，7局上敲出三壘方向滾地球出局，9局上再吞下三振。

陽岱鋼今天總計6打數敲出2支安打，貢獻2分打點、有2得分，吞下3次三振，賽後打擊率2成67；球隊終場以11比1拿勝。

林子偉效力的長島鴨隊（Long Island Ducks）今天與南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）交手，林子偉先發打9棒、守游擊。

林子偉2局下選到四壞保送、但盜壘失敗，4局下敲出二壘方向滾地球出局，6局下再選到四壞保送上壘，7局下吞下三振。

林子偉今天沒有敲出安打，選到2次保送、吞下1次三振，賽後打擊率2成93；球隊終場以8比2拿勝。

陽岱鋼 林子偉

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