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中職／6月MVP衝線 勝騎士無懸念、打者也有雙獅有機會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅投手勝騎士。 記者陳正興／攝影
統一獅投手勝騎士。 記者陳正興／攝影

統一獅隊昨天在新莊棒球場拋下橘色彩帶，將隊史第16座季冠軍收進口袋，今天是6月最後一天賽事，單月MVP的角逐也進入衝線階段，獅隊有機會包辦投、打獎項。

6月投手MVP基本上已無懸念，獅隊洋投勝騎士5場先發吃下35.2局為聯盟最多，成績是鬼神般的5勝0敗、防禦率0.76，甚至可以預期將會全票當選。

林益全很有可能是6月打擊MVP黑馬。 中央社
林益全很有可能是6月打擊MVP黑馬。 中央社

打者MVP競爭激烈許多，目前以單月28安排在第一的陳傑憲，打擊率4成06、上壘率4成81都很出色，中信兄弟隊江坤宇則以4成26打擊率敲出26安，兩隊今天都還有比賽為自己拉票。

還有一匹黑馬是林益全，單月16分打點為獅隊最多、聯盟第4，以3成73打擊率敲出22支安打，他生涯已獲14座單月MVP為聯盟紀錄，但前一次獲獎已是2019年9、10月，過去3年掛蛋，披上獅隊戰袍的第一年，再度打出一個精采的月份。

味全龍隊6月賽事已經完結，吉力吉撈．鞏冠單月5轟，打擊率也有不俗的3成23、貢獻18分打點，劉基鴻的21分打點則在聯盟領跑，但打擊率2成68成為劣勢；張志豪單月6轟則是聯盟最多。

陳傑憲 統一獅 張志豪

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