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U12世界盃／7月28日台南開打 中華隊拚冠軍留台灣
U12世界盃少棒賽中華隊昨正式成軍，今起移師花蓮展開集訓，瞄準7月28日起在台南亞太國際棒球中心舉行的10天賽事，總教練陳明仁希望「打出讓觀眾感動的比賽」。
本屆U12中華隊由花蓮縣獲得組訓權，陳明仁希望帶出有態度的球隊，在約3周集訓時間內要以培養團隊默契、凝聚力為主，另外加強品德、學習態度，「拚命完成每個攻守，打出讓觀眾感動的比賽。」
台南市市政府自2015年起主辦這項大賽，市長黃偉哲昨天在成軍記者會上鼓勵中華健兒，除了勉勵為台灣留下冠軍外，也開玩笑說：「為了幫大家奪冠，我們煞費苦心，場邊準備很多遊樂設施，不是給你們，是給其他球隊玩的。」
這次中華隊隊長由高聖凱擔任，他在華南金控盃冠軍戰以84球完投6局只失1分，技驚四座，高聖凱表示，看到前一屆學長比賽，讓他興起披上中華隊球衣的期望；前職棒球星陳江和的兒子陳竑愷首度入選中華隊，對同組的日本、委內瑞拉特別關注，「他們體格好，擊球強勁。」
昨也公布分組賽程，中華隊預賽5戰都在亞太少棒主球場，首戰7月28日6時30分對上澳洲，接下來依序是29日6時30分對上日本、30日2時30分對上墨西哥、31日6時30分對上德國、8月1日6時30分對上委內瑞拉，3至5日為超級循環賽，冠軍賽及季軍戰8月6日舉行。
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