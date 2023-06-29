U12世界盃／中華少棒要打出感動比賽 黃偉哲提供小撇步

U12世界盃少棒賽中華隊今天舉辦成軍記者會，本屆U12中華隊由花蓮縣獲得組訓權，從明起開始集訓，總教練陳明仁希望帶出一支有態度的球隊，「打出讓觀眾感動的比賽」。

台南市政府自2015年起主辦這項大賽，市長黃偉哲今天到場鼓勵中華健兒，除了勉勵為台灣留下冠軍外，也開玩笑說：「為了幫大家奪冠，我們煞費苦心，場邊準備很多遊樂設施，不是給你們，是給其他球隊玩的。」

U12世界盃少棒賽在台南亞太國際棒球中心舉行，黃偉哲也透露，目前少棒主副球場都已經完工，成棒副球場已經完工，主球場則預計明年完工，「從少棒到成棒，形成一個棒球聚落。」

太巴塱國小少棒隊總教練陳明仁執掌中華隊兵符，由於集訓時間不多，他希望能夠以培養團隊默契、凝聚力為主，「另外要加強品德跟學習態度，拚命完成每個攻守，打出讓觀眾感動的比賽。」

這支中華隊有機會走攻擊型球隊，陳明仁表示，就資料來看，有幾位球員有開轟能力，要打出攻擊性，「投手目前是自己球隊的高聖凱比較熟悉，希望趁集訓多了解其他投手。」

今天也公布分組賽程，中華隊預賽5戰都在亞太少棒主球場，首戰在7月28日18：30對上澳洲，接下來依序是29日18：30對上日本、30日14：30對上墨西哥、31日18：30對上德國、8月1日18：30對上委內瑞拉。

陳明仁表示，每一場比賽都不能鬆懈，「小朋友容易專注度不足，這一場贏下一場未必，所以每一場都要緊盯他們，提醒他們提高警覺。」

U12世界盃將在7月28日到8月6日舉行，其中7月28日到8月1日為分組預賽，8月3日至5日為超級循環賽，冠軍賽及季軍戰8月6日舉行，賽事過去舉辦6屆，中華隊兩度奪冠（2011、2019），另外4冠都落入美國隊手中。 「2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship）將於7月28日至8月6日在台南市「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場舉行，今天舉行中華隊成軍記者會，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬到場為中華隊獻上祝福。記者胡經周／攝影 「2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」今天舉行中華隊成軍記者會，包括中華民國棒球協會副理事長林華韋（後右七）、台南市長黃偉哲（後左七）、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（後右六）等都到場為中華隊獻上祝福。記者胡經周／攝影

U12台灣隊教頭重視球員品德和態度 隊長由高聖凱擔任

【中央社／29日電】

U12世界盃少棒賽將在7月28日開打，台灣隊由花蓮縣取得組訓權，總教練陳明仁表示，這次組隊重點是品德和態度，戰力將以打擊為主，投手則以隊長高聖凱為指標。

花蓮縣代表隊日前拿下華南金控盃少棒賽隊史首冠，取得今年U12世界盃棒球賽組訓權，由總教練陳明仁領軍，並由拿下大會最有價值球員（MVP）的高聖凱擔任隊長。賽事即將於7月28日至8月6日於台南市亞太國際棒球訓練中心的少棒主、副球場進行。

陳明仁今天在成軍記者會後表示，這次集訓時間較短，從明天開始大概為期3個星期，組隊重點以向心力為主，第2個重點是品德，第3個則是小朋友的態度，面向涵蓋學習、比賽及訓練。

陳明仁說：「希望球員拚命完成這次比賽，讓觀眾可以看得非常感動。」至於戰力部分，陳明仁點出，有好幾個球員有全壘打實力，將以打擊為主，投手則以高聖凱為指標，擔任隊長的他也很會鼓勵隊友。

這次U12世界盃有12隊參賽，預賽A組有台灣隊、日本、委內瑞拉、墨西哥、澳洲、德國。陳明仁指出，「每一支隊伍都要注意，不能鬆懈，每一場都會緊盯選手，不管是先發還是替補都要專注。」

隊長高聖凱表示，去年就有看U12世界盃，當時覺得比賽很好看，「也想自己來打。」不過他承認，因為怕打不好、怕被罵，也是會緊張。

而高聖凱最拿手球路是曲球，他的偶像是中信兄弟投手吳俊偉，「因為他穩定性很好，我在比賽時如果投保送就會很緊張。」

台灣隊陣中還有中信兄弟教練陳江和的兒子陳竑愷，他表示，這是首次入選國家隊，爸爸有提醒在場上要冷靜、調整好情緒，打擊時眼睛要跟到最後。陳竑愷也說，去年看U12比賽時，「很羨慕他們可以在中華隊比賽，能入選很開心。」