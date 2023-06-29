快訊

全是烏龍？板橋私幼餵藥案 新北檢：報告出爐巴比妥47種毒物均未檢出

獨╱避火車對撞！市府將拿北農董、總 農委會可望取3席常董

禁塑令擴大！8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

中職／想跟前隊友紀慶然一起打職棒 攻守俱佳簡子寬獲球團推薦

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
簡子寬獲得球團推薦加入中職選秀。 球員提供
簡子寬獲得球團推薦加入中職選秀。 球員提供

中職新人測試會推薦名單昨日正式出爐，在春季聯賽表現亮眼的外野簡子寬也獲得推薦，同時本次中職未來之星交流賽，他也被借將到台南成棒隊，提前感受職棒與業餘的差異，並指出自己一直把樂天外野成晉作為目標。

簡子寬目前就讀於文化大學，由於攻守俱佳腳程又快，因此成為球隊的外野一哥，此外，他也談及參加未來之星交流賽的感想，「這次參賽算是提前感受職業選手的強度，相較之下我覺得跟大學差很多，但我的打擊守備也因此成長，職業投手的進壘點跟變化球的細膩度，完全不同層級，因此也讓我知道該加強哪些地方。」

本次參加交流賽，看見同屆的紀慶然、陳統恩都以在職棒有一席之地，讓他感觸很深，「看見前隊友們在職棒表現那麼好，讓我有點羨慕，但我也常常藉此督促自己，希望能趕快跟上他們的腳步，進到職棒一起打拚。」

至於為何選擇在今年投入選秀，簡子寬透露，本來就是設定在大三結束參加，因他認為這時的心態與身體素質都已準備好，加入後能成即戰力，此外，他也表示自己一直拿經典賽國手成晉為目標努力，「我覺得我準備好了，但天花板還沒到頂，我希望進職棒後能跟國中學長成晉一樣，攻守優異，擊球率、上壘率高、守備穩定，上壘之後能用速度來壓迫守備方。」

最後簡子寬僅希望能順利進入到職棒，不預期自己將在第幾輪次被選中，因他認為重點是進去後自己的努力，打得長久比較重要。

文化大學 台南 新人

相關新聞

中職／統一獅封王剩M1 新莊預售票已破非假日最高

統一獅隊上半季封王魔術數字M1，今晚在新莊棒球場只要擊敗富邦悍將隊就可拿下上半季冠軍，對封王戰的期待讓悍將主場票房進補，...

中職／獅隊M1拚封王 老胡、全仔有望體驗新莊拋彩帶

統一獅隊點亮封王魔術數字M1，今晚在新莊棒球場有望再次拋下彩帶，只要贏球就可拿下上半季冠軍，球團已經備妥4000條橘色彩...

中職／想跟前隊友紀慶然一起打職棒 攻守俱佳簡子寬獲球團推薦

中職新人測試會推薦名單昨日正式出爐，在春季聯賽表現亮眼的外野簡子寬也獲得推薦，同時本次中職未來之星交流賽，他也被借將到台南成棒隊，提前感受職棒與業餘的差異，並指出自己一直把樂天外野成晉作為目標。

中職／高中游擊大物拚選秀 林泓弦向經典賽國手鄭宗哲看齊

中職選秀今年報名人數高達172名，其中不少好手都宣布加入，成德高中當家游擊林泓弦在玉山盃繳出亮眼表現後，近日也宣布將參加選秀，消息一出隨即引起討論。 林泓弦就讀成德高中，同時他也代表新竹市出戰玉

中職／關鍵雙安保龍隊生機 吉力吉撈免跳高難度舞蹈

即使贏球反讓統一獅隊亮出M1，味全龍隊還是沒有放棄，今晚面對5分落後，最終卻以10：7逆轉擊敗中信兄弟隊，包辦追平安、超...

中職／味全龍 10：7 勝中信兄弟 保住上半季爭冠生機

中職晚上進行味全龍vs.中信兄弟之戰，最後味全龍以10：7勝中信兄弟，味全龍吉力吉撈．鞏冠兩次擊出兩分打點的安打，第一次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦