中職／想跟前隊友紀慶然一起打職棒 攻守俱佳簡子寬獲球團推薦

中職新人測試會推薦名單昨日正式出爐，在春季聯賽表現亮眼的外野簡子寬也獲得推薦，同時本次中職未來之星交流賽，他也被借將到台南成棒隊，提前感受職棒與業餘的差異，並指出自己一直把樂天外野成晉作為目標。

簡子寬目前就讀於文化大學，由於攻守俱佳腳程又快，因此成為球隊的外野一哥，此外，他也談及參加未來之星交流賽的感想，「這次參賽算是提前感受職業選手的強度，相較之下我覺得跟大學差很多，但我的打擊守備也因此成長，職業投手的進壘點跟變化球的細膩度，完全不同層級，因此也讓我知道該加強哪些地方。」

本次參加交流賽，看見同屆的紀慶然、陳統恩都以在職棒有一席之地，讓他感觸很深，「看見前隊友們在職棒表現那麼好，讓我有點羨慕，但我也常常藉此督促自己，希望能趕快跟上他們的腳步，進到職棒一起打拚。」

至於為何選擇在今年投入選秀，簡子寬透露，本來就是設定在大三結束參加，因他認為這時的心態與身體素質都已準備好，加入後能成即戰力，此外，他也表示自己一直拿經典賽國手成晉為目標努力，「我覺得我準備好了，但天花板還沒到頂，我希望進職棒後能跟國中學長成晉一樣，攻守優異，擊球率、上壘率高、守備穩定，上壘之後能用速度來壓迫守備方。」

最後簡子寬僅希望能順利進入到職棒，不預期自己將在第幾輪次被選中，因他認為重點是進去後自己的努力，打得長久比較重要。