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中職／高中游擊大物拚選秀 林泓弦向經典賽國手鄭宗哲看齊

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
成德高中當家游擊林泓弦。 球員提供
成德高中當家游擊林泓弦。 球員提供

中職選秀今年報名人數高達172名，其中不少好手都宣布加入，成德高中當家游擊林泓弦在玉山盃繳出亮眼表現後，近日也宣布將參加選秀，消息一出隨即引起討論。

林泓弦就讀成德高中，同時他也代表新竹市出戰玉山盃，並繳出好成績，打臉球迷對其打擊有疑慮一說，對此他表示，「高三的時候有針對自己的打擊節奏跟揮棒軌跡做加強跟修正，加上重訓也做得很勤，所以才能慢慢的把自己的打擊優勢發揮出來。」

被稱為高中游擊大物的林泓弦，透露自己的偶像是經典賽國手鄭宗哲，並認為學長的球商及球技都相當優秀，希望以此當目標:，「我只是把本份做好，因為真的有機會進軍職棒，還有更多的目標跟挑戰等著我，所以盡可能的把自己準備好，而且我一直有在關注宗哲學長的比賽，我希望能跟他一樣能用頭腦打球入選國家隊。」

最後他也說出先前未宣布投入選秀的原因，「玉山盃前，其實不確定自己的實力是不是有到達可以挑戰職棒的標準，但經過今年的洗禮，後來自己思考過後認為，打棒球的初衷就是為了站上職棒舞台，所以才會決定挑戰看看。」

玉山 新竹

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