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中職／統一獅封王剩M1 新莊預售票已破非假日最高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
獅隊上半季封王魔術數字剩M1，帶動今晚新莊球場非假日的票房。 中央社
獅隊上半季封王魔術數字剩M1，帶動今晚新莊球場非假日的票房。 中央社

統一獅隊上半季封王魔術數字M1，今晚在新莊棒球場只要擊敗富邦悍將隊就可拿下上半季冠軍，對封王戰的期待讓悍將主場票房進補，光是預售票就突破6000張，寫下本季非假日新莊票房新高，其中代表客隊的左外野約售出2000張。

獅隊賽前號召球迷進場加油，希望獅迷們穿上橘色球衣或Ｔ恤，帶著汽笛、加油看板一起到新莊左外野集結，球團也準備好4000條橘色彩帶，希望今晚就能見證封王。

今晚新莊賽事截至凌晨0時結束預售時，已售出破6000張，其中外野約2500張，左外野就占了約2000張，目前內外野均還有剩餘票券，將於16：30起現場販售。

新莊球場今年最高進場人數是9028人，票房前7名都受惠假日效應，包含4月3日、4日的連假，非假日最高是5月19日周五的5586人，今天光預售票就已確定破紀錄，有機會繼續向上挑戰。

富邦悍將 統一獅 魔術

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