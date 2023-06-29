中職／獅隊M1拚封王 老胡、全仔有望體驗新莊拋彩帶

統一獅隊點亮封王魔術數字M1，今晚在新莊棒球場有望再次拋下彩帶，只要贏球就可拿下上半季冠軍，球團已經備妥4000條橘色彩帶，也呼籲獅迷一起到左外野集結重現「外野那群人」。

獅隊目前戰績31勝24敗2和、勝率0.564居首位，味全龍隊29勝36敗3和、勝率0.527，中信兄弟隊28勝26敗4和、勝率0.519，樂天桃猿隊與富邦悍將隊都已被淘太。

中職今天兩場比賽，獅隊對上富邦悍將隊，贏球魔術數字歸零，輸球則因中信兄弟隊無賽程，無論另一場味全龍隊與樂天桃猿隊結果，獅隊最快封王日都將延後到30日。

獅隊若以和局坐收，則中信兄弟隊將被淘汰，另一地龍隊只要和局或是輸球，獅隊也都可以拋下彩帶，但龍隊贏球則兩隊還有戰績持平、打加賽的可能性，因此魔術數字不會歸零。

統一獅隊胡金龍。 聯合報系資料照

統一獅隊史共拿下15次季冠軍，前一次季冠軍是在2021年下半季，當時也在新莊棒球場拋下彩帶，有趣的是，今年獅隊多了胡金龍、林益全兩位前悍將成員，兩人有機會迎接生涯首次在新莊球場拋彩帶的體驗。

悍將在2017年接手後還未拿過季冠軍，前身義大犀牛隊在2013、2016年各拿下1次季冠軍，2016年台灣大賽奪冠，拋彩帶的地點都不在新莊，2010年林益全獨自參與的興農牛隊季冠軍是在台南球場封王。