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MiLB／鄭宗哲2A首安出爐 中止連13打數乾旱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄭宗哲升上2A後經過3場適應，今天對戰國民隊2A敲出新層級首安。 聯合報系資料照
鄭宗哲升上2A後經過3場適應，今天對戰國民隊2A敲出新層級首安。 聯合報系資料照

效力海盜隊的旅美小將鄭宗哲，升上2A後經過3場適應，今天對戰國民隊2A敲出新層級首安，中止連13打數無安打乾旱，為自己留下紀錄。

鄭宗哲今年在高階1A展現宰制級的打擊實力，出賽57場敲出66支安打，打擊率3成08，有9發全壘打、9支三壘安打、12支二壘打，貢獻31分打點，還有13次盜壘成功，在台灣時間6月23日升上2A。

在2A的前3場出賽，鄭宗哲12打數未能敲安，但有2次四壞保送、2分打點，今天擔任先發第2棒游擊手，鄭宗哲首打席敲出滾地球出局，不過3局上就敲出中外野平飛一壘安打，終結乾旱期。

鄭宗哲後面3個打數分別是三振、游擊滾地出局、三振，今日總計5打數1安打，賽後打擊率為0.059，海盜2A最終以5：6輸球。

鄭宗哲 海盜

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