中職／關鍵雙安保龍隊生機 吉力吉撈免跳高難度舞蹈

即使贏球反讓統一獅隊亮出M1，味全龍隊還是沒有放棄，今晚面對5分落後，最終卻以10：7逆轉擊敗中信兄弟隊，包辦追平安、超前安的吉力吉撈．鞏冠首度在天母球場獲選MVP，但因賽事超過10點，賽後享受純人聲應援，也避免高難度舞蹈。

今天賽前兄弟淘汰指數2、龍隊淘汰指數1，在背水一戰中，龍隊4局上打完一度以2：7落後，好在4局下曾陶鎔開轟先追1分，5局下攻陷4分大局追平比數，6局下追加3分反超前才贏下比賽，讓龍隊總教練葉君璋賽後直呼：「好驚險。」

「比賽很精彩，兩邊都沒有放棄。」葉總賽後表示：「雖然後面領先3分，但也隨時可能被逆轉，從中看到我們選手的成長，能夠守住勝利。」

這場龍隊贏球，上半季還沒被淘汰出局，但也代表龍頭統一獅隊魔術數字變成M1，龍隊明天要對上樂天桃猿隊輸不得，葉君璋表示：「我們每一場都有壓力，從開季第1場就有，結果如何不是我們可以控制的。」

吉力吉撈成為勝利功臣，5局下從謝榮豪手中的二壘安打掃回2分打點追平比數，6局下棒打蔡齊哲的一壘打也是2分打點超前，共通點是都打第1球，吉力吉撈表示：「球隊分數落後，就是放輕鬆去打，球都會進好球帶，把自己能做的做好就好。」

中間面對大比數落後，龍隊休息區氣勢沒有減弱，吉力吉撈表示，大家都知道球隊近期打擊不錯，近幾場都有打出大分，「沒有鬆懈，做好自己的工作，有一針見血的機會就不要放過。」

這是吉力吉撈生涯12度獲選單場MVP，中間曾在澄清湖主場站上頒獎台，但在天母主場還是第一次，尤其超過10點無法用音響播放音樂，讓他笑說：「跳舞只要簡單動動就好了。」

【中央社台北28日電】

中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天打擊發揮關鍵表現，保住球隊淘汰指數1。他表示，雖然一度落後，但大家都還是很有信心，且賽季尚未結束，大家都會互相鼓勵，保持平常心。

龍隊今天一度以3比7落後給中信兄弟，不過5局下劉基鴻敲出2打點二壘安打後，吉力吉撈．鞏冠再敲二壘安打送回2分追平；6局下面臨滿壘局面，吉力吉撈．鞏冠又敲安打，帶有2分打點超前，包辦了追平安打及超前安打。

最終龍隊以10比7獲勝，總計此役吉力吉撈．鞏冠4打數敲出2支安打，包辦4分打點，獲選為單場MVP。2支關鍵安打吉力吉撈．鞏冠都鎖定第1球，他賽後表示：「節奏做好就掌握到球了。」這也是他首次在自家主場拿下單場MVP。

雖然龍隊一度落後，不過吉力吉撈．鞏冠說：「大家在底下都還是很有信心，最近大家打擊都還不錯，得分滿多的，即使落後大家都沒有鬆懈、做好選球，有機會就不要客氣。」面對淘汰指數僅剩1，他則表示，「賽季還沒有結束，大家心情都滿平常的，賽後也會互相鼓勵。」

雖然吉力吉撈．鞏冠在上半季前半段打擊狀況不太穩，不過他說：「在練習上做每天該做的事情，知道自己一開始沒有打太好，但也相信自己，就繼續努力，畢竟上半季還有2場、下半季還有60場。」