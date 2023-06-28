中職／金安好運點滿！2場核炸7分無敗 史上第6人

中信兄弟投手金安堪稱好運點滿的男人，今天先發4.1局狂失7分，但打線援護下免於敗投，本季第2度單場失7分責失都沒有吞敗，是中職史上第6人、隊史第2人。

金安今晚在天母棒球場面對味全龍隊，第1、3、4局各掉1分，不過兄弟打線在第3、4局合攻7分，讓他帶著領先進入5局下，可惜撐不完勝投該有的局數，僅投4.1局就退場，自己多掉2分，後續留在壘包上的兩人也都回來得分，讓比賽回到平手。

金安丟掉7分都是責失，是個人本季第2次，前一次是5月30日初登板1.1局掉7分，而失分偏多的他投完這場防禦率已經上升到7.71，先發5場戰績是3勝0敗，就是不會輸。

綜觀中職歷史，過去僅有5位投手曾經單季先發2場責失7分以上卻沒吞敗，最早是1994年味全龍隊菲力普，最近一次是2020年樂天桃猿隊的王溢正，中信兄弟隊史也曾在2016年發生過，當年洋投歐文曾經先發4.1局失7分、5局失7分，2場結果是1勝0敗。