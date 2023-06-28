快訊

Kolas爆不倫！元配律師：「聖母峰」對話全是真 還有更肉麻的

蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

中職／金安好運點滿！2場核炸7分無敗 史上第6人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手金安。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟隊先發投手金安。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟投手金安堪稱好運點滿的男人，今天先發4.1局狂失7分，但打線援護下免於敗投，本季第2度單場失7分責失都沒有吞敗，是中職史上第6人、隊史第2人。

金安今晚在天母棒球場面對味全龍隊，第1、3、4局各掉1分，不過兄弟打線在第3、4局合攻7分，讓他帶著領先進入5局下，可惜撐不完勝投該有的局數，僅投4.1局就退場，自己多掉2分，後續留在壘包上的兩人也都回來得分，讓比賽回到平手。

金安丟掉7分都是責失，是個人本季第2次，前一次是5月30日初登板1.1局掉7分，而失分偏多的他投完這場防禦率已經上升到7.71，先發5場戰績是3勝0敗，就是不會輸。

綜觀中職歷史，過去僅有5位投手曾經單季先發2場責失7分以上卻沒吞敗，最早是1994年味全龍隊菲力普，最近一次是2020年樂天桃猿隊的王溢正，中信兄弟隊史也曾在2016年發生過，當年洋投歐文曾經先發4.1局失7分、5局失7分，2場結果是1勝0敗。

中職 中信兄弟 味全龍

延伸閱讀

中職／吉力吉撈．鞏冠擊出2分打點安打助味全龍追平 兩隊7：7 暫時平手

中職／岳家兄弟單季2度同場開轟 寫史上唯二紀錄

中職／墊底衝到第二 兄弟15戰11勝牛棚施魔法

中職／兄弟牛棚投手成熟穩定 王奕凱挨轟教練仍信任

相關新聞

中職／墊底衝到第二 兄弟15戰11勝牛棚施魔法

中信兄弟隊從6月2日的墊底、落後6.5場勝差逆境中，逐步攀升，到今天賽前與龍頭統一獅隊只剩下2場勝差、排名第二，牛棚表現...

中職／生涯首轟、雙響都出爐 林辰勳零喜悅：沒有很重要

味全龍隊林辰勳昨役轟出生涯首轟，第二轟也接著出爐，單場雙響砲的結果卻要面對球隊輸球，即使獲選隊內MVP也沒有一絲一毫喜悅...

中職／測試會97人獲推薦創新高 恰總點名的他入列

今年中華職棒新人測試會共吸引203人參加，今日聯盟公布球團推薦名單，一共97人入選寫下歷年新高，被「恰總」彭政閔點名的曾...

中職／吉力吉撈4打點造就龍象互咬 獅坐擁最佳劇本

中信兄弟隊與味全龍隊都在力拚拉近與龍頭的距離，今晚在天母棒球場的龍象戰以火力互搏，龍隊最終靠吉力吉撈．鞏冠的超前安打，以...

中職／金安好運點滿！2場核炸7分無敗 史上第6人

中信兄弟投手金安堪稱好運點滿的男人，今天先發4.1局狂失7分，但打線援護下免於敗投，本季第2度單場失7分責失都沒有吞敗，...

中職／岳家兄弟單季2度同場開轟 寫史上唯二紀錄

岳家兄弟今晚再次攜手開轟，在天母棒球場的中信兄弟隊與味全龍隊之戰，岳政華、岳東華各敲出一發2分砲，幫助兄弟4局上打完取得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦