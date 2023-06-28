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中職／林靖凱左眉縫五針無礙視力 29日隨隊觀察
統一獅隊主力游擊手林靖凱昨天守備時，被強襲球擊中臉部，隨即退場送醫，球迷關注的傷勢進度在今天更新，獅隊透過臉書粉絲團報平安，「檢查結果目前均無大礙。」明天到新莊棒球場與富邦悍將之戰，將讓林靖凱隨隊觀察。
獅隊表示，林靖凱昨晚前往急診處理，左眉上方三公分撕裂傷，CT（電腦斷層）檢查正常，傷口縫合五針，近日需留意有無頭部不適，傷口照護即可，約五至七天拆線。
而今日下午林靖凱再次前往眼科醫院進行複檢，獅隊也表示，檢查結果目前均無大礙，明日前往新莊棒球場，將隨隊練習觀察後續狀況，請球迷放心，祝靖凱早日康復歸隊。
獅隊距離上半季封王進入「M2」倒數，明天將推出7勝1敗、防禦率1.48的勝騎士，要對上防禦率3.55、3勝6敗的悲情代表肯特。
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