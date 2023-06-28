中職／兄弟牛棚投手成熟穩定 王奕凱挨轟教練仍信任

中職中信兄弟隊近期牛棚投手表現穩定、各司其職，不過王奕凱昨天挨轟掉分，「恰總」彭政閔今天表示，去年他去澳職投完之後有疲勞的狀況，但派選手上場都是信任他們的優點。

在今天賽前兄弟近期取得3連勝，目前暫居第2名，上半季還有機會。從兄弟戰績開始回穩的6月3日開始算，目前牛棚投手團隊防禦率僅2.08，是各隊最低，包括彭識穎、吳俊偉、蔡齊哲、呂彥青等後援投手都表現不錯，讓這段期間兄弟勝率高達8成46。

兄弟總教練彭政閔今天接受訪問時表示，「牛棚當然是壓制對方打者最重要的關鍵，每個人都把該做的工作做好、各司其職，投手們的成熟度、經驗上都是非常好的，所以也都知道什麼時候該做什麼事、去調整自己。」

不過昨天王奕凱後援被林辰勳敲出全壘打，投1局被敲3支安打失2分，但最後飆2次三振解危，這只是他今年一軍第2場出賽，且在二軍上一場出賽也是20日的事情。彭政閔指出，去年後半段王奕凱比較少上一軍，且去年底他去澳職投完之後，今年有點狀況，可能是疲勞造成的。

彭政閔也表示，王奕凱在昨天出賽之前，上星期只在二軍投1個人次，因此需要讓他上去比賽，把狀況維持住，「因他出賽數沒有太多，昨天在控球上或許一開始有點小問題產生，但後來他自己穩定下來，順利把那局結束，全壘打那顆球看起來也沒有失投太多。」