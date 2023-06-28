中職／生涯首轟、雙響都出爐 林辰勳零喜悅：沒有很重要

味全龍隊林辰勳昨役轟出生涯首轟，第二轟也接著出爐，單場雙響砲的結果卻要面對球隊輸球，即使獲選隊內MVP也沒有一絲一毫喜悅，「我那兩支沒有很重要…」

林辰勳昨晚在5局下的陽春砲一度為球隊先馳得點，然而中信兄弟隊6到8局連續得分扭轉戰局，龍隊最終以3：9輸球，8局下林辰勳的兩分砲也顯得無濟於事。

總教練葉君璋表示，林辰勳近期看得出來有逐漸成熟，「看到他那兩轟滿開心的。」但也還年輕，要加強的地方很多，「不是技術上，而是進入職棒後的心態，這也會影響到技術表現。」

回顧生涯首轟及首場雙響砲，林辰勳認為打擊上有達到自己的要求，「不是全壘打，而是有打到甜蜜點，其他就順其自然。」

至於自己不錯的地方林辰勳也回得直接，「目前還沒有，蹲了才知道自己還有很多進步空間，無論接球、配球、擋球都是，目前分數算是低空飛過。」

龍隊無論贏球、輸球，都會選出自己隊內的單場MVP，昨天隊友投給林辰勳，但他也自認那兩轟沒辦法幫助球隊，「重要的是球隊贏球，我的心情沒有特別亢奮。」

生涯第三年敲出首轟，林辰勳認為今年進步的地方還是在捕手本質，「配球上的想法，更清楚打者的想法還有投手需要什麼、我可以提供什麼，這點比較進步。」

而龍隊近期捕手也倚仗林辰勳與蔣少宏，讓吉力吉撈．鞏冠專心指定打擊，葉總表示，林辰勳有慢慢打出期待的樣子，加上考量吉力吉撈過去膝蓋有受傷過，球隊又需要他的打擊，因此理想上林辰勳、蔣少宏能夠輪流蹲捕是好事。