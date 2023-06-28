中職／錡龍22日抵台29日開箱 獅隊可能的封王戰推勝騎士

上半季爭冠關鍵期，味全龍隊明天推出新洋投錡龍「開箱」，M2的統一獅隊則壓出6連勝中的勝騎士，勢必要穩穩將冠軍握進手中，不過能否最快在明天封王仍要看今天龍象戰結果。

今天中職只有一場比賽，在天母棒球場味全龍對上中信兄弟隊，結果卻會牽動獅隊封王劇本，兩隊淘汰指數分別為1、2，龍隊輸球就宣告退出競爭，且獅隊最快封王時間延後到30日；龍贏球維繫自身一線生機，而兩隊淘汰指數皆為1，也代表獅隊剩下3場比賽贏1場就夠。

統一獅隊最佳劇本是明天擊敗富邦悍將隊就可封王，而獅隊也將這重要一戰交給本季7勝1敗、防禦率1.48的勝騎士，要對上防禦率3.55、3勝6敗的悲情代表肯特；勝騎士本季對戰悍將更是3勝0敗、防禦率0.43，肯特對獅則是0勝3敗、防禦率8.56。

明天另一場味全龍移師桃園棒球場要對上樂天桃猿隊，龍隊決定讓錡龍本季初登板，錡龍22日來台隔天就牛棚、25日Live BP，很快就準備好上場，總教練葉君璋表示，過去受疫情限制，洋投來台幾乎都要中斷1個月投球，「現在沒有這個問題，不會影響調整，他在美國也投很多。」