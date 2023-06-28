棒球／陽岱鋼敲本季獨聯第5轟 連10場出賽有安打

目前在美國獨立聯盟大西洋聯盟效力的台灣好手陽岱鋼今天轟出一發2分砲，為本季第5轟，且連續10場出賽有安打演出；另外一名在大西洋聯盟打拚的林子偉也有二壘安打產出。

效力高點搖椅隊（High Point Rockers）的陽岱鋼今天先發打第5棒、擔任左外野手，2局上遭到三振，不過4局上一壘有人時，轟出左半邊2分全壘打，為本季第5發全壘打，並幫助球隊追平為3比3平手；6局上選到保送上壘，9局上擊出投手方向滾地球出局。

總計陽岱鋼3打數敲出1發全壘打，已經連10場出賽有安打演出，近況火燙，並選到1次保送，目前打擊率2成71。不過最終高點搖椅隊無法守住平手局面，以3比8不敵加斯托尼亞蜂蜜獵人隊（Gastonia HoneyHunters）。

另一場大西洋聯盟的賽事，長島鴨隊（Long IslandDucks）的林子偉先發打第9棒，擔任二壘手，雖然前2打席出局，不過6局下敲出二壘安打，之後也靠著隊友安打跑回本壘得分。總計林子偉4打數敲出1支安打，目前打擊率2成99。