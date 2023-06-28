棒球／中職亞運參賽球員協商中 中華隊名單改30日再提交

杭州亞運棒球項目將在9月25日開打，原本預計今天敲定中華職棒參賽球員人選，不過中華棒協表示，亞運中華隊名單仍在與中職進行最終確認，預計30日提交名單給國訓中心。

中華職棒上半季賽事打得激烈，統一獅隊雖然暫居優勢，然而各隊都咬得緊，加上季後賽賽制改變後，全年勝率同樣重要，亞運賽程與中職例行賽撞期，讓各隊陷入選擇困難。

中華棒協今天表示：「亞運中華隊名單因為還在與中職球隊做最後確認中，經國訓中心同意後，協會會在30日將名單提供給國訓中心，待確認後才會正式公布。」

棒協雖曾表示中職球員參賽名單預計28日敲定，但也點出需要考量到上半季戰況以及職棒賽制問題，會密切觀察。

考量到經典賽徵召張育成參賽過程曾衍生出「逃兵」批評，今年杭州亞運中華隊預計會從兵役列管球員中，依戰力選人，而中職列管球員中包括統一獅隊林安可、味全龍隊林凱威等球隊主力，可能影響季末爭冠戰力。