棒球／亞運和中職例行賽尾聲撞期 球員名單今揭曉

杭州亞運棒球項目將於今年9月25日至10月7日舉行，24日公布9名旅外球員名單，中華職棒球員參戰名單未出爐。比賽時間將撞期中職例行賽下半季尾聲，屆時部分主力球員可能在力拚季後賽關鍵時刻脫離戰線，參加亞運，對戰局勢必造成影響。

中職今年競爭激烈，上半季激戰到最後一周，冠軍仍未出爐。中職去年起新增固定季後挑戰賽，各隊將更重視全年勝率，不過亞運賽程將和中職例行賽撞期，將讓各隊陷入困難。中職不少球員仍在5年國家兵役列管期限中，包括統一獅隊林安可、味全龍隊林凱威。

據「自由時報」報導指出，棒協曾在24日表示，中職球員部分最晚28日敲定。秘書長林宗成解釋，當時主要是因為考量中職上半季的戰況屆時會比較明朗，「雖然說補充役列管球員必須毫無條件配合，但棒協也會考量職棒賽制的問題，一併列入考慮。」沒想到統一遲遲未封王，林宗成說，跟大家一樣都在密切觀察中，沒想到會變這樣。至於28日敲定的時程是否延期，他說考慮到報名的日期，看28日如何再做決定。

中職各隊傾向讓最需解除兵役的球員去打亞運，比照2018年雅加達亞運模式，但體育署與棒協鑒於年初經過一番溝通與協調才徵召張育成打經典賽，為避免衍生「服完12天補充役卻不履行列管5年之義務」的類似風波，改為直接從所有兵役列管球員中依戰力需要選人組隊。

中職其他各隊總教練們大多認為，補充役是按政府法令實行，既然球員選擇接受列管，就有義務配合國家徵召，由於聯盟、球團基於戰力平衡考量，已經與棒協在人數、人選進行數次協調，球隊都會接受最終結果並予以配合。

上屆雅加達亞運在棒協、中職及體育署三方協調下，最後決定當時中職4隊各推2名球員參賽，包括中信兄弟詹子賢、陳柏豪，統一獅蘇智傑、王玉譜，Lamigo桃猿林承飛、林樺慶，富邦悍將申皓瑋、林政賢，中華隊最終摘下該屆銅牌。