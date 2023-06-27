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中職／桃猿淘汰！獅隊封王M2 上半季冠軍剩3隊相爭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

站在出局懸崖邊的樂天桃猿隊，今天沒抓住救命繩索，燒光4：0優勢，遭統一獅隊以4：4逼進延長賽，最終和局收場，獅隊的上半季封王魔術數字M2，猿隊遭到淘汰，季冠軍剩下3隊相爭。

獅隊此役以和局收場，猿隊淘汰指數歸零，味全龍隊也下修到只剩下1，中信兄弟隊則因和局較多，仍維持在2；獅隊最快封王日如今落在29日新莊棒球場之戰，但若兄弟明天再勝龍隊，就要再推遲到30日。

獅隊由胡智爲先發7局被敲8安打、失4分（責失3分），陳俊秀2局上先炸裂陽春砲，第3局、一出局時林政華敲出三壘打，陳晨威獲得保送，成晉打向投手方向，胡智爲接球後一個轉身傳本壘，擋不下猿隊跑回第2分。

陳俊秀4局再度敲安，並靠暴投站上二壘，梁家榮敲安、帶有1分打點，胡智爲面對場上仍是無人出局、一三壘有人危機，林承飛的雙殺打出現，雖讓獅隊再失血1分，但已讓傷害最小化，猿隊握有4：0領先。

獅隊打線在5局下開始甦醒，陳重廷一壘打、林子豪二壘打串聯，無人出局已攻占二、三壘，加上猿隊游擊手林承飛的失誤，獅隊在這局攻下2分。

獅隊在6局下靠林益全的安打再追近1分，猿隊先發投手黃子鵬以6局失3分收工，7局啟動牛棚後讓獅隊攻勢再開，無人出局已經連3支安打，陳傑憲先敲追平安打，陳鏞基的保送之後再形成滿壘，林益全、陳重廷連兩棒都無功而返，兩隊打完9局都未能再進帳分數，進入延長賽。

兩隊的第10局都守得驚險，10局上陳韻文在兩出局、一二壘有人時上場，面對梁家榮投出保送形成滿壘，最終全身而退；猿隊則由陳鴻文把關10局下，陳重廷眼看就要敲出再見轟，陳晨威演出沒收全壘打美技，讓已經衝出準備慶祝的獅隊陣營只能苦笑撤退。

獅隊近況已經慘澹，打到12局上還出現傷兵，游擊手面對不規則彈跳打到臉部，當場傷退，傷情有待觀察。

陳重廷 梁家榮 陳晨威 林益全 陳俊秀 林承飛 胡智爲 陳傑憲 陳鏞基 黃子鵬

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