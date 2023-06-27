中職／兄弟慶祝道具越來越大包 詹子賢一戴上腦海閃過高人

才剛空降打擊王，詹子賢今天繼續在打線上扮演英雄，第6局敲出逆轉兩分砲，單場雙安、貢獻3分打點，讓他嗨玩中信兄弟隊越來越五花八門的慶祝道具，明明自己玩得很開心，語氣卻充滿嫌棄，「哪有連人家抽衛生紙的也拿來戴頭，在那邊亂戴。」

兄弟今天9：3痛宰味全龍隊，持續留在上半季冠軍的競爭行列中，先發投手鄭凱文投7局失1分，打線則敲11支安打、灌進9分，其中包括詹子賢和張志豪都敲出兩分砲。

詹子賢此役前兩打席面對林子昱都吞下三振，他也提到，除了自己比較慢進入狀況外，也感覺林子昱的球質不好打，「和其他投手感覺不太一樣。」儘管前兩打席對戰吃癟，第3打席在球數1好3壞時開轟，詹子賢說：「大膽去做，不用想說要等一顆或害怕打不好。」

有趣的是，兄弟的慶祝道具袋越來越大包，詹子賢今天兩度回來得分，一次戴上雞頭飾，一次戴上大象髮箍，張志豪則是將衛生紙盒戴到頭頂上。詹子賢擺出黃飛鴻的動作，被問到哪來的靈感？他說小時候都跟爸爸看一些武俠片，「腦海就古時候很強的高人，我小時候都和我爸唱男兒當自強啊！熊熊想到這個。」

至於總教練恰總看到作何反應？詹子賢說：「玩我們的，不要去鬧他就好。」