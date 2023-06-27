中職／行動數據庫？恰總連誰對王維中8支0、誰首轟都知道

中信兄弟今天以9：3擊敗味全龍隊，減緩淘汰數字下修的速度，總教練彭政閔賽後意外示範行動數據庫般的記憶力，不只記得岳政華是首度對王維中敲安，連對手林辰勳生涯過去沒有全壘打都知道。

兄弟先發投手鄭凱文先發7局僅被敲4安打，第5局因林辰勳的陽春砲丟掉僅有分數，好表現也獲選單場MVP。

彭政閔表示，「鄭凱文整體來講真的滿不錯，上一場被劉基鴻打全壘打，這場壓制得不錯，把他的工作做得很好。」鄭凱文則是自評上半季表現好壞太過明顯，希望藉由接下來這段時間好好修正，「希望可以再穩定一點，減少失分，讓我們的攻擊可以輕鬆一點。」

龍隊打線此役最大亮點為林辰勳的雙響砲，生涯第1轟、第2轟竟在同一天報到，恰總賽後主動提到這件事，「恭喜辰勳雙響，生涯第一次，狀況好、對投手適應不錯，被打也是沒辦法的事。」

才剛驚嘆完恰總連對手生涯首轟都知道，進入下一題依然令在場媒體驚艷，被問到團隊今天長打頗多，彭政閔提及岳政華帶有2分打點的三壘打，「我們一開始就知道他對維中8支0，這支算是他對維中開胡。」恰總的記憶相去不遠，賽前對戰數據實為8打席、7打數沒有安打。