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中職／收放盜壘的野心 葉總提點林孝程避免無謂的犧牲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊林孝程。本報資料照片
味全龍隊林孝程。本報資料照片

先前一直在盜壘榜上獨走的林孝程，近期遇到追兵趕上，與成晉至今天賽前都是11盗，而成晉更穩定的出賽數、更高的盜壘率都是他的優勢，但林孝程直言比起其他選手，「我比較擔心我自己，最大的威脅不是他（成晉），是我自己的健康。」

龍隊2020年必須先打二軍，選手整季都在二軍出賽，不像其他球隊有升降，也造就二軍獎項由龍隊大幅洗版，其中包括林孝程刷新二軍單季紀錄的32次盜壘。

拿過二軍盜壘王，今年有無衝擊一軍盜壘王的野心？林孝程透露，官辦熱身賽時，就曾被總教練葉君璋叫進辦公室，「他說希望我在盜壘上不要為了跑而跑，要用頭腦去跑。」

遇到好跑的局面、好跑的投手，林孝程可以自己開綠燈，「但如果就是一直在注意你，不要做無謂的犧牲。」他進一步提到，「葉總說，你只要在壘上，不一定要跑，人家壓力就很大，要抓你盜壘的話，打者會有比較多直球可以打。」

和二軍賽季那年挑戰盜壘的不同之處，林孝程認為是多了運科的輔助，有更多相關情蒐資料可以參考，「二軍那年就是卯起來跑，還有張景淯一直在那邊吵。」

兩人是高苑工商同梯，那年林孝程在二軍出賽，高苑隊友群組裡每天關心他跑了沒，「他每天說我一定拿不到（盜壘王），説二軍紀錄滿多的，你應該沒辦法，好好打球就好，用這種方式刺激我。」

成晉 張景淯 葉君璋

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