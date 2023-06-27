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中職／張景淯說想同隊 林孝程私心希望別隊沒注意到他

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張景淯加入中職選秀。 張景淯IG
張景淯加入中職選秀。 張景淯IG

旅美投手張景淯報名中職選秀，近期跟著味全龍隊二軍練球的他，早已吸引到總教練葉君璋關注視線，「我還滿喜歡他的，這不是客套話。」張景淯在確定投入選秀後，就傳了報名表給高中同學林孝程，告訴他「我還是想跟你同隊」。

林孝程坦言，一直都在勸張景淯回來台灣打球，「我之前跟他說，不要再撐了，圓夢就好，趕快回來。」他解釋一方面是因為「我很想他」，另一方面是現實考量，「趁現在還年輕，回來投得好還有機會出去，現在在那邊撐、一直很迷惘，沒有比較好。」

張景淯確定報名中職選秀後，直接傳了報名表給林孝程報備，順帶告白「還是想跟你同隊」。林孝程盤算著龍隊的順位選不選得到，越想越有點擔心，「他回來後我有看他丟，還不錯啊！不會差太多，年輕又是左投，還190幾，這在台灣一定很香吧！希望沒有被別隊注意到。」

張景淯已經投進葉君璋的視線，「投球角度不錯、有力量。」語畢再開玩笑補上，「還有，他之前簽約金很高。」張景淯2018年與水手隊簽約時簽約金高達72.8萬美元。

葉君璋直言，「我還滿喜歡他的，這不是客套話，我接過一次他的球，覺得這個選手還不錯。」

張景淯 選秀 葉君璋

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