中職／恰總看林暉盛速度和身材都很棒 控球是最大罩門

中信兄弟隊昨天與林暉盛簽下自行培訓合約，就近觀察這位將投入中職選秀的前旅美投手，總教練彭政閔已經看過他的牛棚練投及實戰投打，點評若能修正控球問題，「會是不錯的戰力」。

林暉盛2019年與道奇隊簽約，最高層級1A，去年季中遭到釋出，已確定投入今年中職選秀，返台發展。

林暉盛先前就跟著兄弟練球，也投過自辦賽，簽下自行培訓合約後可在二軍例行賽登板，方便兄弟就近觀察他面對中職打者的能耐。

彭政閔表示，「二軍有看他牛棚和live BP，他的能力是不錯，有辦法旅外，國外球隊一定有看到能力，速度和身材條件都很好，控球是他比較大的問題，如果有辦法修正，會是不錯的戰力。」至於是否往先發或後援發展，他認為還言之過早，「重點是看他能不能適應。」