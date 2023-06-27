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中職／龍隊拚逆襲封王難度高 葉總看獅隊穩穩的

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

上半季冠軍爭奪戰燒到最後一周決勝，統一獅隊從王座在握到魔術數字下修「卡關」，排名第二的味全龍隊的逆襲機率也逐步攀升，但總教練葉君璋坦言難度高，「這樣的機率其實是沒有。」

獅隊的最快封王時間已經在月曆上圈過多個日子，但上周僅拿下1勝4敗，推遲封王大業，也讓另外3隊都還留在爭冠行列中，至今只有富邦悍將隊遭到淘汰。

龍隊想要逆襲封王，不考慮和局的情況下，腳本一為本周4戰全勝、獅隊輸2場以上，腳本二為自己贏3場、獅隊輸3場以上。葉總說：「不但要全贏，對方還要有輸，這個機率其實很不高。」媒體進一步提到相比上周機會已經大幅提升，葉君璋直言：「這樣的機率，沒有比較高一點。」

葉君璋指出，獅隊的陣容在各環節都算穩定，「相對來說他們成績可以預期，我們現在狀況也還OK，但要他們…比較難。」獅隊近期勝少敗多的狀況，葉君璋認為任何球隊臨到封王時刻都有壓力，「誰不會，如果角色對換，也是一樣，就算勝差很多，還沒封王就一定會有壓力。」

被問到本周為了搶勝是否會有極端調度，葉君璋說：「我覺得還沒到一半，就正常去打就好。」語畢開無玩笑說，「我一定不會下去蹲，不用擔心這件事。」

至於骨裂的布里悍提前復出的選項，葉總笑答：「我還真的有想過」，他透露布里悍上周還說無法出賽，這周復原進度已讓他親口說「好像可以」，葉君璋表示，「現在差別只在於他現在可以做的事情，都是他可以控制的，但加上有打者、有跑者，那個狀況沒辦法控制，他現在要投不是不行，但有風險。」

葉君璋 布里悍 富邦悍將

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