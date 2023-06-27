棒球／裁判不雅手勢執法認定為性騷擾 棒協尊重判決

朱姓棒球裁判做出不雅裁判手勢遭棒協懲處，朱姓裁判提告，士院判決認為註銷裁判證有理，但判禁止與賽與任從業人員決議無效；棒協秘書長林宗成回應，尊重法院判決。

朱姓棒球裁判於民國109年7月擔任大專校院系際盃棒球爭霸賽主審，賽事中以高舉右手、再將右手放置於鼠蹊部前方擺動的手勢來裁決三振，有民眾向中華民國棒球協會、教育部體育署檢舉涉做不雅手勢。

棒協依「特定體育團體建立運動裁判資格檢定及管理辦法」規定，決議註銷朱男的裁判證，於註銷期間禁止參與棒協主辦的各級賽事並不得擔任棒球相關活動從業人員。朱姓裁判向法院提起確認裁判資格存在民事訴訟。

士院認為朱男手勢確實構成性騷擾，棒協做出註銷裁判證決議有理，但決議稱「禁止參與」各級賽事及「棒球相關活動從業人員」，欠缺文字用語明確性，因此判決這部分決議無效。可上訴。

棒協秘書長林宗成受訪表示，因為這名裁判多次出現這樣的不雅動作算是嚴重，社會氛圍不允許，當時接到檢舉，也有召開會議討論，認為要嚴格禁止類似狀況，體育總會也持同樣的立場。

林宗成表示，既然法院有決議，就會尊重，目前還沒收到判決書，收到之後會馬上上報，讓體育署、體育總會了解，這並非只影響棒協，還有一些地方棒委會等單位。