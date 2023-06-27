借3本書換中信兄弟內野票 中市圖「閱讀全壘打」開跑
「2023閱讀全壘打」今開跑，至8月6日期間，中市民眾到17處指定圖書館，借閱3本圖書、摘錄經典佳句、填寫問卷，即可獲得中信兄弟平日主場內野門票兌換券一張；市長盧秀燕今在市政會議表示，盼結合閱讀與運動舉辦此活動，順利推廣閱讀文化。
「2023閱讀全壘打」邁入第8年，結合閱讀與運動，由國立公共資訊圖書館、中國信託商業銀行合辦，聯手職業棒球隊、各縣市圖書館，今年準備6400張中信兄弟平日主場內野門票兌換券，齊力推動閱讀。
中市圖指出，今日起民眾至17間圖書館領取活動摺頁，並借閱3本圖書（包括電子書）、摘錄經典好書佳句、填寫活動問卷，即可獲得中信兄弟平日主場內野門票兌換券一張，每人限兌換一張，歡迎大家踴躍參與。
文化局長陳佳君表示，「閱讀全壘打」活動今年邁入第8年，特別推出「回味經典」主題書展，與「2023世界棒球經典賽」在台中舉行相呼應；書展精選各領域超過5年的經典書籍，無論是閱讀愛好者還是棒球迷，都可一同回味經典時刻，尋找心目中的經典之作。
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