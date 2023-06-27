快訊

美傳奇飛行員克服致命燒傷 勇返天空開地表最快「黑鳥戰機」

黑人控訴大牙指控毫無根據 大牙再回應：公道自在人心

范瑋琪11年前曾預告「老公偷吃」處理方式　發出6字警告

借3本書換中信兄弟內野票 中市圖「閱讀全壘打」開跑

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
2023閱讀全壘打活動自6月27日至8月6日止，台中市共有17所指定圖書館配合活動。圖／台中市政府提供
2023閱讀全壘打活動自6月27日至8月6日止，台中市共有17所指定圖書館配合活動。圖／台中市政府提供

「2023閱讀全壘打」今開跑，至8月6日期間，中市民眾到17處指定圖書館，借閱3本圖書、摘錄經典佳句、填寫問卷，即可獲得中信兄弟平日主場內野門票兌換券一張；市長盧秀燕今在市政會議表示，盼結合閱讀與運動舉辦此活動，順利推廣閱讀文化。

「2023閱讀全壘打」邁入第8年，結合閱讀與運動，由國立公共資訊圖書館、中國信託商業銀行合辦，聯手職業棒球隊、各縣市圖書館，今年準備6400張中信兄弟平日主場內野門票兌換券，齊力推動閱讀。

中市圖指出，今日起民眾至17間圖書館領取活動摺頁，並借閱3本圖書（包括電子書）、摘錄經典好書佳句、填寫活動問卷，即可獲得中信兄弟平日主場內野門票兌換券一張，每人限兌換一張，歡迎大家踴躍參與。

文化局長陳佳君表示，「閱讀全壘打」活動今年邁入第8年，特別推出「回味經典」主題書展，與「2023世界棒球經典賽」在台中舉行相呼應；書展精選各領域超過5年的經典書籍，無論是閱讀愛好者還是棒球迷，都可一同回味經典時刻，尋找心目中的經典之作。

2023閱讀全壘打活動自6月27日至8月6日止，台中市共有17所指定圖書館配合活動。圖／台中市政府提供
2023閱讀全壘打活動自6月27日至8月6日止，台中市共有17所指定圖書館配合活動。圖／台中市政府提供

中信兄弟 棒球

延伸閱讀

文化幣怎麼花？中市推「青年席位」享半價看藝文表演

中職／獅隊最快29日才能封王 4隊都有機會奪冠

中市纖博館 「纖維工藝28年風華」79位歷年得獎者登場

在地深耕逾20年「妙璇舞蹈團」 獲中市表演藝術金藝獎

相關新聞

中職／獅龍爭霸？ 今晚關鍵一戰

中華職棒上半季邁入最後一周，只剩10場比賽，統一獅隊封王魔術數字3，今天移師嘉義市再戰樂天桃猿隊，派出胡智爲（2勝5敗、...

中職／雄鷹邁向一軍愈來愈近 洪一中坦言陣容不夠完整

中華職棒新人球員測試會今天在天母球場舉行，總計203名球員參加實戰測試，包括投手89人、野手114人，寫下空前紀錄，6隊...

借3本書換中信兄弟內野票 中市圖「閱讀全壘打」開跑

「2023閱讀全壘打」今開跑，至8月6日期間，中市民眾到17處指定圖書館，借閱3本圖書、摘錄經典佳句、填寫問卷，即可獲得...

T1聯盟／7月14日選秀會43人投入 高錦瑋、林信寬狀元熱門

2023年T1聯盟新人選秀會報名期限昨天中午截止，聯盟今天公布，共有47人投遞報名表，其中43名本土球員符合報名資格，包...

中職／測試會歷時近11小時 球團推薦名單擇日公布

中職新人選拔測試會今天歷時將近11小時，203人全員報到，6支球隊總計61名教練、球探及行政人員出席。聯盟表示，測試會球...

中職／新人測試會楊笑虎被鈴木博識「罵醒」 旅日求學當養分

24歲投手楊笑虎赴日求學近8年，返台決定挑戰中職選秀，高中遇到恩師鈴木博識將他「罵醒」，他珍惜旅日經驗、督促自己更努力，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦