小馬亞太區青少棒／邱彥喆開轟 桃園擊敗澳洲

小馬亞太區青少棒賽桃園市隊今天決賽首戰與澳洲隊交手，桃園市隊邱彥喆投打有表現，單場敲3安、5局開轟，中繼投1.2局無失分，率隊以18比0拿下勝利。

2023年美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽26日在日本福島開打，台灣此次由桃園市取得代表權，以新明國中棒球隊組訓，加入仁和、龜山、大園、青溪、光明國中球員組成聯隊參賽。

桃園市隊昨天預賽首日接連擊敗中國2隊、香港隊，以分組第一晉級雙敗淘汰制決賽，今天決賽首戰與澳洲隊交手，投打發揮。

桃園市隊1局上靠著保送、接連安打取得2分，2局上再靠著安打、投手犯規、高飛犧牲打再拿2分，3局上首名打者靠著失誤上壘、盜上二壘，再靠著接連安打攻勢串聯、高飛犧牲打再拿3分。

桃園市隊4局再拿1分取得8比0領先，5局2人出局後邱彥喆開轟，陽春砲替球隊再拉大領先差距，6局一口氣打了11人次，攻下6分大局、奠定勝基，7局上再靠著保送及劉桓宇、許庭愷接連安打再添分數。

桃園市隊今天採投手車輪戰，先發投手許庭愷投2局讓對手6上6下，邱彥喆、全永樂、林暄翰、蔡辰瀧接連登板，沒讓澳洲敲出安打、1分未失，替球隊守住勝利。