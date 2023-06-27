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T1聯盟／7月14日選秀會43人投入 高錦瑋、林信寬狀元熱門

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
T1聯盟選秀會名單。圖／T1聯盟提供
T1聯盟選秀會名單。圖／T1聯盟提供

2023年T1聯盟新人選秀會報名期限昨天中午截止，聯盟今天公布，共有47人投遞報名表，其中43名本土球員符合報名資格，包括UBA好手台灣師大林信寬，健行科大高錦瑋、丁冠皓，世新大學簡賀宇、吳沛嘉，政治大學林勵、涂亦含，維吉尼亞軍校的旅外好手唐維傑與輔仁大學喬楚瑜都名列其中。

 本屆選秀會總計後衛21人，前鋒20人及中鋒2人報名，其中林信寬、高錦瑋是狀元熱門人選，也被視為即戰力。

林信寬本季UBA繳出場均21.9分、8.8籃板、3.9助攻、2抄截的全能數據，更率全本土陣容殺進小巨蛋；健行科大精神領袖高錦瑋，儘管身材條件不是特別突出，但穩定控場與戰術執行能力有目共睹。

 台灣運彩X T1聯盟選秀測試會將於7月8日在台灣藝大登場，選秀會7月14日進行。

選秀測試會分為兩階段進行，第一階段為體能與技術測驗，除常見的衝刺、跳越摸高等基礎測試外，今年首創籃球技術測驗，並與JTC籃球訓練合作，指導球員做出運球、投籃等多項技術層面測試動作，提供球團更多元的數據內容作為選秀依據。

 選秀測試會第二階段則舉辦五對五對抗賽，將測試新秀實戰與團隊配合能力，T1聯盟官方YouTube屆時也會直播對抗賽環節。

T1聯盟選秀會名單。圖／T1聯盟提供
T1聯盟選秀會名單。圖／T1聯盟提供
T1聯盟選秀會名單。圖／T1聯盟提供
T1聯盟選秀會名單。圖／T1聯盟提供
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選秀 T1聯盟 UBA

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