中職／獅龍爭霸？ 今晚關鍵一戰

中華職棒上半季邁入最後一周，只剩10場比賽，統一獅隊封王魔術數字3，今天移師嘉義市再戰樂天桃猿隊，派出胡智爲（2勝5敗、防禦率4.03）登板先發，若能搶下關鍵勝利，就有機會讓猿隊、中信兄弟隊同日出局，後天新莊球場對決富邦悍將隊成為封王戰。

中職今晚兩地開打，獅、猿8天內第4次交手，猿隊上半季淘汰指數1，如果無法奪勝，將是繼悍將隊之後，上半季第2支遭淘汰的球隊，先發投手黃子鵬（4勝5敗、防禦率3.62）壓力不小。

味全龍隊目前排名第2，落後獅隊兩場勝差，今天在天母球場和兄弟交手，雙方推出林子昱、鄭凱文登板；對淘汰指數只剩2的兄弟來說，贏球代表排名超前龍隊，一旦輸球加上獅隊獲勝，將和猿隊一起打包，確定形成獅、龍爭霸場面，最後一周情勢對獅隊更有利。

獅隊近9戰5勝4敗，4連勝後單周1勝4敗，一分差輸贏的比賽2勝3敗，總教練林岳平早有預感，上半季爭冠關鍵期，每場比賽都不好打，五五波的戰況，一個疏失就可能輸球，今天絕對不能在嘉義市主場失利。

另外，中職新人球員測試會昨天在天母球場舉行，破紀錄203名球員參加實戰測試，包括投手89人、野手114人，6隊總教練都到場觀察可用之兵。

台鋼雄鷹隊明年將在一軍出賽，教頭洪一中透露，球隊陣容還不夠完整，如果看到好選手，不管投手、野手都要補強。