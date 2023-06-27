聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅龍爭霸？ 今晚關鍵一戰

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導

中華職棒上半季邁入最後一周，只剩10場比賽，統一獅隊封王魔術數字3，今天移師嘉義市再戰樂天桃猿隊，派出胡智爲（2勝5敗、防禦率4.03）登板先發，若能搶下關鍵勝利，就有機會讓猿隊、中信兄弟隊同日出局，後天新莊球場對決富邦悍將隊成為封王戰。

中職今晚兩地開打，獅、猿8天內第4次交手，猿隊上半季淘汰指數1，如果無法奪勝，將是繼悍將隊之後，上半季第2支遭淘汰的球隊，先發投手黃子鵬（4勝5敗、防禦率3.62）壓力不小。

味全龍隊目前排名第2，落後獅隊兩場勝差，今天在天母球場和兄弟交手，雙方推出林子昱鄭凱文登板；對淘汰指數只剩2的兄弟來說，贏球代表排名超前龍隊，一旦輸球加上獅隊獲勝，將和猿隊一起打包，確定形成獅、龍爭霸場面，最後一周情勢對獅隊更有利。

獅隊近9戰5勝4敗，4連勝後單周1勝4敗，一分差輸贏的比賽2勝3敗，總教練林岳平早有預感，上半季爭冠關鍵期，每場比賽都不好打，五五波的戰況，一個疏失就可能輸球，今天絕對不能在嘉義市主場失利。

另外，中職新人球員測試會昨天在天母球場舉行，破紀錄203名球員參加實戰測試，包括投手89人、野手114人，6隊總教練都到場觀察可用之兵。

台鋼雄鷹隊明年將在一軍出賽，教頭洪一中透露，球隊陣容還不夠完整，如果看到好選手，不管投手、野手都要補強。

樂天桃猿 台鋼雄鷹 林岳平 富邦悍將 統一獅 中信兄弟 黃子鵬 味全龍 鄭凱文 林子昱

延伸閱讀

中職／彭政閔中職測試會找潛力好手 對曾奕翔印象深

中職／林岳平推出胡智爲嘉義抗猿 兄弟也可能同日淘汰

中職／雄鷹邁向一軍愈來愈近 洪一中坦言陣容不夠完整

中職／獅8天內4度對決猿 轉戰嘉義爭取29日封王機會

相關新聞

中職／獅龍爭霸？ 今晚關鍵一戰

中華職棒上半季邁入最後一周，只剩10場比賽，統一獅隊封王魔術數字3，今天移師嘉義市再戰樂天桃猿隊，派出胡智爲（2勝5敗、...

中職／雄鷹邁向一軍愈來愈近 洪一中坦言陣容不夠完整

中華職棒新人球員測試會今天在天母球場舉行，總計203名球員參加實戰測試，包括投手89人、野手114人，寫下空前紀錄，6隊...

中職／測試會歷時近11小時 球團推薦名單擇日公布

中職新人選拔測試會今天歷時將近11小時，203人全員報到，6支球隊總計61名教練、球探及行政人員出席。聯盟表示，測試會球...

中職／新人測試會楊笑虎被鈴木博識「罵醒」 旅日求學當養分

24歲投手楊笑虎赴日求學近8年，返台決定挑戰中職選秀，高中遇到恩師鈴木博識將他「罵醒」，他珍惜旅日經驗、督促自己更努力，...

中職／張泰山現身竹北興隆國小 送上自傳勉勵棒球小將

前職棒球星「森林王子」張泰山，今天下午在新竹縣竹北市興隆國小舉辦贈書活動。張泰山從「家」出發，將自身20多年來的經驗寫進...

中職／彭政閔中職測試會找潛力好手 對曾奕翔印象深

中職選秀測試會今天登場，「恰總」彭政閔首度以總教練身分出席，他表示沒什麼不同，就是看球員的潛力和優點，也點名鶯歌工商左投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦