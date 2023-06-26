中職／新人測試會楊笑虎被鈴木博識「罵醒」 旅日求學當養分

24歲投手楊笑虎赴日求學近8年，返台決定挑戰中職選秀，高中遇到恩師鈴木博識將他「罵醒」，他珍惜旅日經驗、督促自己更努力，希望站上職棒舞台給恩師驚喜。

楊笑虎國中畢業後就到日本讀高中、大學，赴日求學生涯將近8年，去年4月回到台灣，楊笑虎表示，在日本感覺沒有什麼發展機會，就想回來台灣看看。

楊笑虎高中階段還有擔任野手，他透露，當時教練建議他每個守備位置都嘗試看看，連捕手都有蹲，後來發現在投手丘上表現不錯，大學開始專注投球。

回到台灣之後加入新北市成棒隊，除了直球之外，楊笑虎還有滑球、二縫線速球，以及最近新練的指叉球，目前均速約在142、143公里左右。

今天中職測試會，官方紀錄最快球速143公里，但也有球探測到球速147公里，楊笑虎笑說沒有刻意催球速，只是想要把球丟進好球帶，「應該可以投得更好」，之前測到生涯最快球速約145、146公里。

旅日求學離鄉背景，但楊笑虎回想，如果再選擇一次還是會去，剛到日本時懵懵懂懂，什麼都不知道，在鹿島學園高校遇到很嚴格的教練鈴木博識改變了他，讓他更努力向上，有時候遇到低潮，表現不好，只要教練一罵：「信心拿出來」，好像就會被罵醒。

楊笑虎形容，鈴木博識是嚴師也像慈父，偶爾會帶著他去外面吃東西，分享很多想法，鼓勵他不要散漫，「他跟我說，我有能力可以打職棒，要朝這個方向努力。」兩人保持聯絡，鈴木博識有時候也會要楊笑虎傳近期投球影片給他看。

挑戰職棒是一個目標，被問起此次參加測試會有沒有跟鈴木博識報告，楊笑虎表示，「等選上了再跟他說，給他一個驚喜。」