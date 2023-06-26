中職／彭政閔中職測試會找潛力好手 對曾奕翔印象深
中職選秀測試會今天登場，「恰總」彭政閔首度以總教練身分出席，他表示沒什麼不同，就是看球員的潛力和優點，也點名鶯歌工商左投曾奕翔，透露過去擔任農場主管時就有注意。
中華職棒新人選拔測試會今天在天母棒球場舉行，彭政閔過去擔任兄弟農場主管時也曾參與測試會和選秀，但此次是首度以總教練身分出席，帶領教練團、球探、翻譯共7人到場觀察球員。
彭政閔受訪時表示，對鶯歌工商左投曾奕翔印象深刻，在高一時就有注意到他，但高三前陣子狀況不是特別好，今天再看到他投球，應該算是這一年多來狀況最好的一場。
彭政閔另外還有點名台北市大投手李偉安，並對多次報名參選的林雨力有印象，認為表現有維持水準。
被問起此次測試會投手、打者的水平，彭政閔表示，對投手群來說，當然希望把最好的一面表現給球探和教練看，每個打者遇到的投手狀態如何不一樣，有些一直催球速，有些可能一直選到保送沒有幾次機會可以打，都需要納入考量。
彭政閔也提到，近年各隊選了蠻多高中畢業球員，目前18至22歲這個階段比較突出的球員機會都在職棒中，但可能有些之前想要旅外、或者選擇先到大學磨練的球員，這段期間有成長和進步，還是能找到有潛力的球員。
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