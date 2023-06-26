戲水季節來臨 桃市辦水域自救觀摩與宣導

因應戲水季節的來臨，桃園市全民運動發展協會在桃園市政府體育局指導下，今天在桃園夜鷺生態埤塘和桃園市政府消防局第一救災救護大隊辦理水域自救觀摩與宣導，現場邀請桃園市民及龍安國小學童一同參與。演練除提升消防人員水域救溺技能，也加強團隊救援能力及救災默契，同時在暑假開始前，灌輸民眾相關防溺知識，戲水應選擇安全合格場所。

本次水域演練結合科技救援器材搶救，主要訓練消防人員在水上救援和緊急應對方面的專業技能。演練中透過模擬多種真實情境，進行各式水域救援器材訓練，包含拋繩槍、魚雷浮標、自製浮具等，更出動遠端遙控救生圈、動力艇等多項救援器材，演練逼真，強化消防人員水域救援、救災技能。

演練中同時教導民眾選擇安全的水域戲水，遇到溺水案件時，必須保持冷靜，遵行「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，別貿然下水搶救以免憾事發生。現場也設立宣導關卡和有獎徵答，藉由趣味遊戲宣導正確的預防溺水觀念，讓民眾在遊戲中學習相關知識，寓教於樂。