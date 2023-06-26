中職／投手方郁淮熬過大低潮 測試會當驗收盼拚職棒

20歲投手方郁淮升上大學後遇到嚴重低潮，固定生活作息、大二找回好感覺，今天中職測試會5打席投出1保送，最快球速142公里，把測試會當成整年的驗收，盼挑戰職棒。

國立體大投手方郁淮高中畢業時原本有意到國外打球，但大一就遇到嚴重低潮，他透露，「那個低潮對我來說影響很大，無論控球、球速都有落差。」

方郁淮試著找方法，學長也會分享經驗，建議他先從生活習慣做起，固定生活作息，讓飲食回歸正常，去年暑假升上大二後有明顯的改善，球速也回到原本的水準。

方郁淮表示，升上大二就設定目標要參加此次測試會，不管結果如何都試看看，也當作一整年訓練努力的驗收。

方郁淮今天總計面對5名打者，沒被敲出安打，投出1次保送，最快球速142公里；方郁淮自評表現80分，控球沒有太大的落差，3種變化球（變速球、曲球、滑球）都有投出來。

方郁淮今天面對的第4名打者是高中台東體中學長林志光，也是目前國立體大的隊友，測試會對決，方郁淮讓林志光打出三壘方向滾地球出局。

方郁淮表示，高中投球變化球的落差比較大，但上大學後有專注鑽研變化球，多跟學長請教，整體而言變化球進步很多。