中職／林岳平推出胡智爲嘉義抗猿 兄弟也可能同日淘汰

中職上半季賽事邁入最後一周，統一獅隊明天在嘉義市球場對決樂天桃猿隊，將是兩隊8天內第4次交手，獅隊總教練林岳平派出胡智爲登板先發，全力爭取這場關鍵勝利，猿隊則由黃子鵬應戰，避免淘汰指數歸零。

獅隊昨天在桃園球場延長10局下，被余德龍揮出再見安打，以5：6落敗，洋投羅昂生涯首次後援吞敗，獅隊單周對猿隊1勝2敗，林岳平不願透露嘉義先發人選，直到今天下午才公布胡智爲扛起重任。

胡智爲本季出賽8場，戰績2勝5敗、防禦率4.03，對戰猿隊1勝2敗、防禦率3.18；黃子鵬12場先發投出4勝5敗、防禦率3.62，包括對獅隊1勝1敗、防禦率3.78。

獅隊封王魔術數字3，味全龍隊排名第2、落後兩場勝差，明天在天母球場和中信兄弟隊交手，推出林子昱對決鄭凱文，兄弟有機會超前排名，也可能遭淘汰。

兄弟目前淘汰指數2，明天如果輸給龍隊，加上獅隊擊敗猿隊，上半季戰況幾乎明朗，兄弟、猿隊一起淘汰，變成龍、獅爭霸局面，未來情勢對獅隊愈來愈有利，29日在新莊球場對富邦悍將隊之戰，就有機會奪冠。